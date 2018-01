Zmarł Simon Shelton Barnes

Simon Shelton Barnes, najbardziej znany jako odtwórca roli Teletubisia Tinky Winky, nie żyje. Aktor zmarł zaledwie cztery dni po swoich 52. urodzinach.

Barnes był kuzynem znanego z "Poldarka" Roberta Dawsa, a także wujem gwiazdy serialu "Inbeetweners" Emily Atack. Sławę zyskał, gdy wcielił się w show BBC w Tinky Winky, zastępując oryginalnego odtwórcę tej roli - Dave'a Thompsona.



Reklama

Tancerz baletowy i choreograf początkowo wahał się, czy przyjąć rolę w popularnym programie dla dzieci, ale jakiś czas po dołączeniu do "Teletubisiów" nazwał show "telewizyjnym odpowiednikiem Beatlesów".



"Myślałem, że to ryzykowny krok, ale było warto, to zrobić" - wspominał później Barnes, podkreślając, jak wiele dzieci i rodziców go ubóstwiało.



"Straciłem ukochanego tatę. Był najmilszym i najszlachetniejszym człowiekiem, jakiego znałem. Kochałem go ponad wszystko" - napisał na Facebooku syn Simona Barnesa, Henry.

Zdjęcie Barnes od lat wcielał się w Teletubisia Tinky Winky / materiały prasowe

"Jako dziecko zawsze byłem zawstydzony, że mój ojciec jest tancerzem i aktorem, ale teraz nie mógłbym być bardziej dumny. Jest teraz w lepszym miejscu i wiem, że nie chciałby, żebym był smutny. Dlatego będę odtąd żył tak, jak on chciałby, żebym to robił" - dodał Henry Barnes.

O artyście nie zapomniała również Emily Atack, która uczciła jego pamięć na Instagramie.



Pogrzeb gwiazdora odbędzie się 7 lutego w Bedford. Członkowie rodziny proszą, aby uczestnicy założyli na siebie ubrania w jaskrawych kolorach, aby w ten sposób upamiętnić Barnesa.