Złote Maliny 2018: "Transformersi" z dziewięcioma nominacjami

Jak co roku dzień przed ogłoszeniem nominacji do Oscarów poznaliśmy kandydatów do zdobycia Złotych Malin, czyli antynagród przemysłu filmowego. Najwięcej nominacji - dziewięć - zdobył w tym roku film Michaela Baya "Transformers: Ostatni Rycerz".

Piąta odsłona "Transformersów" może zdobyć Złote Maliny niemal we wszystkich kategoriach /materiały prasowe

Superprodukcja o pojedynku ludzi i Transformersów została "doceniona" w niemal wszystkich kategoriach. Nominowano ją za: najgorszy film, reżyserię, scenariusz czy ekranowe dopasowanie. "Wyróżniono" ponadto grających w filmie Marka Wahlberga (za rolę pierwszoplanową) oraz Anthony'ego Hopkinsa, Josha Duhamela i Laurę Haddock - za role drugoplanowe.

Niewiele mniej szans na Złote Maliny, osiem, ma kolejna odsłona erotycznych przygód Anastasii Steele i Christiana Greya. Podobnie jak "Transformersów", "Ciemniejszą stronę Greya" nominowano w kategoriach: najgorszy, film, reżyseria, scenariusz i ekranowe dopasowanie. Szanse na nagrody mają odtwórcy głównych ról: Jamie Dornan i Dakota Johnson oraz partnerująca im Kim Basinger.

Siedem nominacji do Złotych Malin uzyskała "Mumia" Alexa Kurtzmana. Powalczy ona z "Transformersami" i "Greyem" o miano najgorszego filmu roku - w rywalizacji biorą też udział "Baywatch. Słoneczny patrol" i "Emotki. Film" - a jej gwiazdor Tom Cruise z Markiem Wahlbergiem i Jamiem Dornanem o tytuł najgorszego aktora. Poza wspomnianą trójką nominowano również Johnny'ego Deppa za wcielenie się po raz kolejny w kapitana Jacka Sparrowa w "Piratach z Karaibów: Zemście Salazara" i Zaca Efrona ("Baywatch. Słoneczny patrol").

Oprócz Dakoty Johnson w kategorii najgorsza aktorka nominowano w tym roku jedną z najzdolniejszych hollywoodzkich aktorek Jennifer Lawrence."Doceniono" w ten sposób jej kreację w filmie "mother!". W ten sam sposób "wyróżniono" partnerującego jej na planie Javiera Bardema - podwójna nominacja, także za szwarccharakter z "Piratów z Karaibów" oraz reżysera filmu Darrena Aronofsky'ego. Oprócz Johnson i Lawrence najgorszymi aktorkami mogą zostać: Emma Watson ("The Circle. Krąg"), Katherine Heigl ("Unforgettable") i... Tyler Perry - "Boo 2! A Madea Halloween".

Cruise, Bardem, Hopkins czy Lawrence to nie jedyne gwiazdy kina nominowane w tym roku. O Złote Maliny powalczą również m.in. Russell Crowe ("Mumia"), Mel Gibson ("Co wiecie o swoich dziadkach?"), Susan Sarandon ("Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta") czy Goldie Hawn ("Babskie wakacje").

Laureatów 38. już edycji Złotych Malin, przyznawanych najgorszym filmom, twórcom i aktorom, poznamy 3 marca, czyli dzień przed wręczeniem Oscarów.



Najgorszy film:



"Baywatch. Słoneczny patrol"

"Emotki. Film"

"Ciemniejsza strona Greya"

"Mumia"

"Transformers: Ostatni Rycerz"

Najgorsza aktorka:

Katherine Heigl ("Unforgettable")

Dakota Johnson ("Ciemniejsza strona Greya")

Jennifer Lawrence ("mother!")

Tyler Perry (“Boo 2! A Madea Halloween")

Emma Watson (“The Circle. Krąg")

Najgorszy aktor:

Tom Cruise (“Mumia")

Johnny Depp (“Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara")

Jamie Dornan ("Ciemniejsza strona Greya")

Zac Efron ("Baywatch. Słoneczny patrol")

Mark Wahlberg ("Co wiecie o swoich dziadkach?" / "Transformers: Ostatni Rycerz")

Najgorsza aktorka drugoplanowa:

Kim Basinger ("Ciemniejsza strona Greya")

Sofia Boutella ("Mumia")

Laura Haddock ("Transformers: Ostatni Rycerz")

Goldie Hawn ("Babskie wakacje")

Susan Sarandon (“Złe mamuśki 2: Jak przetrwać święta")

Najgorszy aktor drugoplanowy:

Javier Bardem (“mother!" / "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara")

Russell Crowe ("Mumia")

Josh Duhamel ("Transformers: Ostatni Rycerz")

Mel Gibson ("Co wiecie o swoich dziadkach?")

Anthony Hopkins (“Zderzenie" / "Transformers: Ostatni Rycerz")

Najgorszy ekranowy duet:

"Ciemniejsza strona Greya" (jakakolwiek kombinacja dwóch bohaterów, dwóch erotycznych gadżetów czy dwóch seksualnych pozycji)

"Transformers: Ostatni rycerz" (jakakolwiek kombinacja dwójki ludzi, dwóch robotów lub dwóch eksplozji)

"Emotki. Film" (dowolne dwa odrażające emotikony)

"Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara" (Johnny Depp i jego zgrany pijacki manieryzm)

"Boo 2! A Madea Halloween" (Tyler Perry i stara kiecka lub znoszona peruka)

Najgorszy remake, rip-off lub sequel:

"Baywatch. Słoneczny patrol"

"Boo 2! A Madea Halloween"

"Ciemniejsza strona Greya"

"Mumia"

"Transformers: Ostatni Rycerz"

Najgorszy reżyser:

Darren Aronofsky ("mother!")

Michael Bay ("Transformers: Ostatni Rycerz")

James Foley ("Ciemniejsza strona Greya")

Alex Kurtzman (“Mumia")

Tony Leonidis (“Emotki. Film")

Najgorszy scenariusz:

“Baywatch. Słoneczny patrol"

"Emotki. Film"

"Ciemniejsza strona Greya"

"Mumia"

"Transformers: Ostatni Rycerz"