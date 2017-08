"Zabawa, zabawa": Kinga Dębska o kobiecym alkoholizmie

W Warszawie trwają zdjęcia do najnowszego filmu Kingi Dębskiej – „Zabawa, zabawa". Tym razem autorka "Moje córki krowy" postanowiła zmierzyć się z tematem alkoholizmu, problemem, który może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, poglądów, statusu społecznego czy materialnego.

Kinga Dębska na planie filmu "Zabawa, zabawa" /Robert Jaworski /materiały dystrybutora

"Zabawa, zabawa" to trzy przeplatające się historie kobiet, będących w różnych fazach uzależnienia, opowiedziane w charakterystycznym stylu Dębskiej. Która - jak mało kto - potrafi dotrzeć do serc widzów, tworząc "kino terapeutyzujące" - pełne emocji, wzruszeń i pełnokrwistych bohaterów. Poruszające i zabawne zarazem. W rolach głównych wystąpią: Agata Kulesza, Dorota Kolak oraz Maria Dębska. Na ekranie towarzyszą im m.in.: Marcin Dorociński, Mirosław Baka, Przemysław Bluszcz, Jowita Budnik, Marian Dziędziel oraz Tomasz Sapryk.



Scenariusz filmu reżyserka napisała wspólnie z Miką Dunin, najsłynniejszą polską blogerką piszącą o kobiecym piciu. Został on doskonale udokumentowany i uwiarygodniony rozmowami z wieloma kobietami, zmagającymi się z nałogiem.



40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by - jak sama mówi - "nie zwariować". Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione "pod wpływem". Mąż, znany polityk (Marcin Dorociński), stara się zachować jej problem w tajemnicy i wyciąga ją z rozmaitych tarapatów, ale powoli ma już dosyć. Studentka Magda (Maria Dębska) lubi ostro imprezować, a ponieważ świetnie się uczy i ma super pracę, nikt nie robi jej wyrzutów. Jednak w pewnym momencie dziewczyna traci grunt pod nogami, kiedy na zerwanym filmie dochodzi do tragedii. Z kolei szanowana chirurg dziecięcy - Teresa (Dorota Kolak) przez picie straciła rodzinę, została jej tylko praca w szpitalu, w którym jest ordynatorem. Sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy w ciągu alkoholowym przychodzi na dyżur. Problemy kobiet narastają, wpędzając bohaterki i ich bliskich w poważne niebezpieczeństwa. W końcu każda z nich sięgnie dna, czy jednak każdej uda się od niego odbić?

Zdjęcia do filmu "Zabawa, zabawa" potrwają do połowy września i kręcone będą w Warszawie i w Płocku. Operatorem jest Andrzej Wojciechowski, który współpracował z Kingą Dębską przy jej poprzednich filmach: "Moje córki krowy" i "Plan B". Za scenografię odpowiada Monika Sudół ("Pitbull" - serial, "Na swoje podobieństwo"), za kostiumy wielokrotnie nagradzana na FPFF w Gdyni - Dorota Roqueplo ("Listy do M. 3", "Miasto 44"), a za charakteryzację Ewa Kowalewska ("Moje córki krowy", "Amok", "Zgoda"). Dystrybutorem filmu jest Kino Świat. Premiera filmu zaplanowana jest na 2018 rok.