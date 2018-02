Wim Wenders nakręcił film dokumentalny o papieżu Franciszku

Papież Franciszek jest bohaterem filmu dokumentalnego Wima Wendersa, który będzie miła swą premierę w maju w Stanach Zjednoczonych. Papież opowiada w nim o wszechświecie i o życiu, o czym poinformowali producenci filmu oraz Watykan.

Wim Wenders AFP

Film powstał według scenariusza i w reżyserii trzykrotnie nominowanego do Oscara Wima Wendersa (za filmy: "Paryż, Teksas", "Buena Vista Social Club", "Niebo nad Berlinem"). Dokument nosi tytuł "Papież Franciszek - człowiek i jego słowa", i zostanie zaprezentowany w USA 18 maja, według wydanego komunikatu prasowego.

Dokument został zatwierdzony przez Watykan. Zresztą filmowiec uzyskał też nieograniczony dostęp do Stolicy Apostolskiej, na potrzeby filmu. Papież mówi w filmie bezpośrednio do publiczności o imigracji, ekologii, nierówności majątkowej i roli rodziny - informuje AFP.

"Odpowiadając na pytania ludzi z różnych środowisk, papież Franciszek odpowiada rolnikom i robotnikom, uchodźcom, dzieciom, starszym, więźniom" - można przeczytać w komunikacie.

Dokument pokazuje 81-letniego biskupa Rzymu przemierzającego świat. Wykorzystano w nim archiwalne zdjęciami z wystąpień papieskich w ONZ, Kongresie USA lub Yad Vashem, Centrum Pamięci o Holokauście w Jerozolimie.

"Papież Franciszek jest żywym przykładem człowieka, który dotrzymuje słowa, w naszym filmie mówi wprost do widza, uczciwie i spontanicznie" - powiedział o swym filmie Wenders w zeszłym roku.

Były arcybiskup Buenos Aires, urodził się jako Jorge Mario Bergoglio w argentyńskiej stolicy w grudniu 1936 r. Jest pierwszym latynoamerykańskim przywódcą Kościoła katolickiego, z 1,2 mld wiernych. Na dużym ekranie można było zobaczyć papieża już w zeszłym roku, gdzie zagrał samego siebie w filmie przygodowym dla dzieci "Beyond the Sun". Film ten to opowieść o dzieciach poszukujących Boga.