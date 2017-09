Weekend w kinie: Ludobójcy i ludożercy

Aż osiem filmów wchodzi na ekrany polskich kin w piątek, 22 września. Wśród nich jest walczący właśnie o Złote Lwy na FPFF w Gdyni dramat "Ptaki śpiewają w Kigali". Inne głośne premiery to: sequel przebojowego filmu akcji "Kingsman", kanibalistyczny horror "Mięso" oraz animacja "Lego Ninjago: Film".

Zdjęcie Garance Marillier wciela się w główną rolę w "Mięsie" /materiały prasowe

W rodzinie młodziutkiej Justine - głównej bohaterki horroru kanibalistycznego "Mięso" - wszyscy od pokoleń są lekarzami weterynarii i zagorzałymi wegetarianami. W wieku 16 lat Justine jest znakomitą uczennicą i obiecującą studentką. Rozpoczynając studia, daje się uwieść dekadenckiemu, bezlitosnemu i niebezpiecznemu światu. Już podczas pierwszego tygodnia otrzęsin, zdesperowana, by bez względu na koszty dostosować się do większości, łamie rodzinną tradycję, próbując surowego mięsa po raz pierwszy w życiu. Już wkrótce Justine przyjdzie stawić czoła konsekwencjom tego, co zrobiła oraz przede wszystkim - swemu prawdziwemu, nieoczekiwanemu "ja".