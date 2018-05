W Moskwie rozpoczął się 11. Festiwal Filmów Polskich "Wisła"

88 filmów polskich z ostatnich lat - fabularnych, dokumentalnych, krótkometrażowych i filmów dla dzieci - będą mogli obejrzeć rosyjscy widzowie podczas rozpoczętego w czwartek, 17 maja, w Moskwie 11. Festiwalu Filmów Polskich "Wisła". Festiwal potrwa do 24 maja.

Eliane Umuhire i Jowita Budnik w filmie "Ptaki śpiewają w Kigali" /materiały prasowe

Tak wielu filmów nie było podczas żadnej z poprzednich dziesięciu edycji, a duży wybór sprawi, że każdy widz znajdzie coś dla siebie - powiedziała PAP dyrektorka festiwalu Małgorzata Szlagowska-Skulska.

"Polskie kino cieszy się w Rosji bardzo dużym uznaniem. Polskie filmy, reżyserzy, twórcy są stawiani jako wzór światowego kina" - powiedział dziennikarzom na otwarciu festiwalu zastępca dyrektora Instytutu Polskiego w Moskwie Leszek Kazimierski.

W konkursie tegorocznego festiwalu znajdzie się 12 obrazów, które powstały w Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat. To "najlepsze z najlepszych" - mówi Szlagowska-Skulska. Filmy oceniać będzie jury, w którym zasiądą: znany rosyjski krytyk filmowy Wiktor Matizen, aktorka Olga Łapszyna, reżyser i pisarz Michaił Segal.

12 konkursowych filmów to: "Amok" (reż. Kasia Adamik), "Jestem mordercą" (reż. Maciej Pieprzyca), "Królewicz Olch" (reż. Kuba Czekaj), "Najlepszy" (reż. Łukasz Palkowski), "Dzikie róże" (reż. Anna Jadowska), "Pewnego razu w listopadzie" (reż. Andrzej Jakimowski), "Pokot" (reż. Agnieszka Holland), "Pomiędzy słowami" (reż. Urszula Antoniak), "Powidoki" (reż. Andrzej Wajda), "Ptaki śpiewają w Kigali" (reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze), "Serce miłości" (reż. Łukasz Ronduda), "Zgoda" (reż. Maciej Sobieszczański).



Uroczystość otwarcia festiwalu w moskiewskim kinie Iluzjon była połączona z projekcją filmu "Najlepszy". Pokazy festiwalowe będą odbywać się przez kolejne dni w łącznie pięciu kinach, w tym w prestiżowym miejscu - sali kinowej Galerii Trietiakowskiej.

W rozmowie z PAP dyrektorka festiwalu zauważyła, że Rosjanie "świetnie znają filmy polskie do 1989 roku, a jeśli chodzi o nowe kino, to prawie w ogóle go nie znają". Jako cechę wyróżniającą w Rosji polską kinematografię Szlagowska-Skulska wskazała to, że w Polsce tworzone są i trafiają do dystrybucji "filmy dotykające nawet bardzo bolesnej historii".

W Rosji takie obrazy również powstają, ale często trafiają przede wszystkim na festiwale i rzadko do regularnej dystrybucji kinowej. Z tego względu "Rosjanie z chęcią przychodzą na festiwal, bo są pełni podziwu, że Polacy pokazują tę historię, dyskutują o historii" - mówiła dyrektorka festiwalu.

W oficjalnych wystąpieniach na ceremonii otwarcia wielu mówców podkreślało, że kino może ocieplić chłodną atmosferę w stosunkach politycznych i pomóc Polakom i Rosjanom lepiej się poznać. Gośćmi uroczystości byli odtwórca głównej roli w filmie "Najlepszy" Jakub Gierszał i bohater filmu - Jerzy Górski. Udział w otwarciu wzięli także: szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski i dyrektor Filmoteki Narodowej Dariusz Wieromiejczyk.

W najbliższych dniach z moskiewską publicznością spotkają się polscy reżyserzy: Agnieszka Glińska, Łukasz Ronduda, Jakub Czekaj, Maciej Pieprzyca, Norman Leto, Joanna Kos-Krauze i Kinga Dębska. Do Moskwy przyjadą też aktorzy: Mirosław Haniszewski i Julian Świeżewski oraz montażysta Dominik Jagodziński.

Tegoroczny festiwal "Wisła" obejmuje łącznie 13 sekcji. Najnowsze polskie produkcje fabularne moskiewscy widzowie zobaczą w ramach sekcji Panorama Nowego Kina. W sekcji "Polska w dokumencie" zaprezentowane zostaną filmy dokumentalne ostatnich lat. Specjalny cykl "Niepodległa Polska" poświęcony jest stuleciu odzyskania niepodległości. W tej sekcji znalazły się: "Przedwiośnie" Filipa Bajona, "Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł" Antoniego Krauzego i "Miasto 44" Jana Komasy. Kolejne sekcje to: "The Best Of Wisła" - wybór najlepszych filmów z poprzednich edycji festiwalu, cykl "Teatr na ekranie", a także "Piłka w grze", czyli filmy związane z tematyką futbolową. Osobno zaprezentowane będą filmy krótkometrażowe i filmy studentów polskich uczelni filmowych.