"Valerian i Miasto Tysiąca Planet" najdroższym filmem w historii

21 lipca na polskich ekranach zagości „Valerian i Miasto Tysiąca Planet” – najdroższy film w historii kina, wyprodukowany poza granicami USA. Budżet produkcji wyreżyserowanej przez Luca Bessona przekroczył już 208 milionów dolarów, z czego aż 70% stanowią wydatki na efekty specjalne!

Plakat filmu "Valerian i Miasto Tysiąca Planet" /materiały dystrybutora

Oznacza to, że nowe dzieło twórcy „Piątego elementu”, „Leona Zawodowca” i „Lucy” – pod względem kosztów produkcji – wyprzedziło już takie hollywoodzkie hity, jak: „Titanic”, „Transformers: Zemsta upadłych”, „Iron Man 3” i „Hobbit”. O jakości filmu mógł zaświadczyć pierwszy, spektakularny zwiastun „Valeriana”. Imponujący wizualnie klip z muzyką The Beatles spotkał się ze świetnym przyjęciem widzów i miał doskonałą oglądalność. Jego internetową wersję w ciągu 30 dni obejrzało na całym świecie ponad 123 miliony osób.



„Valerian i Miasto Tysiąca Planet” to adaptacja bestselerowego komiksu Pierre’a Christina i Jean-Claude’a Mezieresa. Bohaterowie superprodukcji Luca Bessona - Valerian (Dane DeHaan) i Laurelina (Cara Delevingne) to kosmiczni agenci, odpowiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście Tysiąca Planet - kulturowym i politycznym centrum galaktyki - przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.

Trzon obsady filmu Luca Bessona od początku prac nad projektem stanowili topmodelka i aktorka Cara Delevingne ("Legion samobójców"), nominowany do Oscara laureat Złotego Globu Clive Owen ("Bliżej", "Ludzkie dzieci") oraz jedno z najgorętszych młodych nazwisk Hollywood - Dane DeHaan ("Niesamowity Spider-Man 2"). Obecnie plejada gwiazd "Valeriana" poszerzyła się o liczne znakomitości.



Wśród gwiazd widowiska znalazły się m.in. takie sławy, jak: królowa muzyki pop, zwyciężczyni Grammy i multiplatynowa artystka - Rihanna ("Battleship: Bitwa o Ziemię"), czterokrotnie nominowany do Oscara - Ethan Hawke ("Boyhood", "Sinister"), ulubieniec braci Coen, mistrz drugiego planu - John Goodman ("Big Lebowski", "Artysta", "Lot"), ikona kina akcji - Rutger Hauer ("Łowca androidów", "Autostopowicz", "Ślepa furia") oraz legendarny jazzman i kompozytor - Herbie Hancock ("Życzenie śmierci", "Bliźniacy", "Noce Harlemu").