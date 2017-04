​Teatr Muzyczny pokaże polską prapremierę "Madagaskaru"

Polską prapremierę musicalu dla dzieci "Madagaskar" pokaże 13 maja Teatr Muzyczny w Poznaniu. Poznańską wersję spektaklu, powstałego na podstawie popularnej serii filmów, wyreżyseruje Jerzy Jan Połoński.

Publiczność usłyszy znane z filmowego "Madagaskaru" hity /materiały prasowe

Twórcy realizacji zapewniają, że na "Madagaskarze" będą się świetnie bawić całe rodziny. Widzowie spektaklu towarzyszyć będą losom lwa Alexa, żyrafy Melmana, zebry Marty’ego i hipopotamicy Glorii, które podejmują próbę ucieczki z nowojorskiego zoo. Uciekinierzy zostają złapani, zaś władze ogrodu zoologicznego postanawiają wysłać ich do Afryki. Ostatecznie zwierzęta lądują na egzotycznej wyspie, którą rządzi Król Julian.

Publiczność usłyszy takie hity jak "I Like to Move it", "Wild and Free" czy "Best Friends" w polskim przekładzie przygotowanym na zamówienie Teatru Muzycznego w Poznaniu przez Marka i Tomasza Robaczewskich. Marek Robaczewski przełożył na język polski przebój "Wyginam śmiało ciało", a jego syn Tomasz Robaczewski tłumaczył większość odcinków serii "Pingwiny z Madagaskaru".

Dyrektor teatru Przemysław Kieliszewski podkreślił na konferencji prasowej, że przedstawienie przygotowują doświadczeni realizatorzy uznanych spektakli - także dla najmłodszych.

Reżyser spektaklu zapewnił, że widzowie przyzwyczajeni do wizerunków głównych bohaterów filmowej wersji "Madagaskaru" bez problemu rozpoznają swoich ulubieńców na scenie.

- Postaramy się, by Julian wyglądał jak Julian, Alex jak Alex, a zebra jak zebra. Oczywiście jest to pewna wariacja, wynikająca z technologii przygotowania kostiumów, ale twarze, pyski czy dzioby będą wiernie odwzorowane z filmu - powiedział Połoński.

Na scenie pojawi się około 50 postaci, zagra cały zespół Teatru Muzycznego. - Będą lalki, będą maski, będzie teatr plastyczny i na pewno dużo śpiewania - dodał reżyser.

Choreografię przygotowuje Paulina Andrzejewska, a kostiumy i scenografię Marika Wojciechowska.

13 maja "Madagaskar" będzie miał także swoją premierę w ramach akcji "Bilet do teatru za 500 groszy". Ogólnopolskie przedsięwzięcie polega na tym, że teatry udostępniają bilety na wybrane spektakle w cenie 5 zł.

Dzień Teatru Publicznego oraz towarzysząca mu akcja "Biletu do teatru za 500 groszy" to szansa na odwiedzenie teatru przez tych, którzy na co dzień z różnych powodów rzadko korzystają z oferty tych placówek.

W maju i czerwcu w poznańskim ogrodzie zoologicznym uruchomiona będzie specjalna ścieżka edukacyjna poświęcona zwierzętom żyjącym na Madagaskarze. Przy okazji spektakli zaplanowane zostały też zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących mieszkańców wyspy.

Światowa premiera musicalu z librettem Kevina Del Aguili, do którego muzykę stworzyli George Noriega i Joel Someillan odbyła się w 2016 roku w The Coterie Theatre w Kansas City w Stanach Zjednoczonych. W Poznaniu w tym sezonie zaplanowano ponad 30 spektakli dla przeszło 13 tys. widzów.