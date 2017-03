"Red Nose Day, Actually": Hugh Grant znów jest premierem Wielkiej Brytanii

Hugh Grant z kartką "It's Not Colin Firth"? Po 14 latach gwiazdy kultowej komedii "To właśnie miłość" zapraszają na sequel filmu Richarda Curtisa.

Hugh Grant: To właśnie ja (a nie Colin Firth) /YouTube

"Red Nose Day, Actually" powstał z okazji Dnia Czerwonego Nosa, charytatywnego święta organizowanego co dwa lata przez organizację Comic Relief, której założycielem jest reżyser filmu "To właśnie miłość" - Richard Curtis.



Reklama

Reklama

W "Red Nose Day, Actually" ponownie zobaczymy m.in. Hugh Granta, Keirę Knightley, Colina Firtha, Billy’ego Nighy, Liama Neesona, Andrew Lincolna, Thomasa Brodie-Sangstera oraz, oczywiście, Rowana Atkinsona.

W sequelu zabraknie jednak na ekranie: Emmy Thompson, Martina Freemana, Chiwetela Ejiofora oraz Alana Rickmana, który zmarł w styczniu 2016.

Kontynuacja "To właśnie miłość" zostanie wyemitowana 24 maja na antenie brytyjskiej BBC One, natomiast dzień później pojawi się w amerykańskiej NBC.