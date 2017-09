Powstanie nowy film o Louisie Zamperinim

​Filmowa biografia Louisa Zamperini zatytułowana "Niezłomny", którą wyreżyserowała Angelina Jolie, doczeka się nieoficjalnego sequela.

W roli Louisa Zamperiniego Jacka O'Connella zastąpi Samuel Hunt /materiały prasowe

"Niezłomny" (2014) powstał na podstawie bestsellerowej książki Laury Hillenbrand. Opowiadał historię Louisa Zamperiniego - jednego z najlepszych biegaczy na świecie, który po wybuchu II wojny światowej rusza na front. Jego samolot zostaje zestrzelony, olimpijczyk 47 dni dryfuje po oceanie, by ostatecznie dostać się na dwa lata do japońskiego obozu jenieckiego. Film nominowany był do trzech Oscarów.

Jak się okazuje - kino nie chce zrezygnować z tej dramatycznej historii. Reżyser Harold Cronk ma zamiar przejąć projekt po Jolie i przygotować kolejny obraz o Zamperinim. Tym razem jednak zobaczymy jego powojenne losy.

Znana jest już główna obsada produkcji. Na ekranie zobaczymy Samuela Hunta w roli biegacza-weterana, Merritt Patterson zagra jego żonę, a Will Graham wcieli się w dziadka głównego bohatera.

Zdjęcia do filmu zaczęły się 5 września.

Obrazu nie może doczekać się Laura Hillenbrand. W rozmowie z serwisem Deadline pisarka powiedziała: "Historia amerykańskiego olimpijczyka, lotnika, rozbitka i weterana jest opowieścią niespotykaną, wręcz niewyobrażalną. To jest życiowa lekcja dla każdego z nas. Lekcja odporności, pomysłowości, humanizmu, przebaczenia i zbawczej mocy wiary. Jestem bardzo uradowana faktem, że dzieje Zamperiniego powrócą na ekrany, by dalej inspirować publiczność".