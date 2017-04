We Włoszech powstaje film animowany o Leonardzie da Vincim jako 14-letnim genialnym wynalazcy. Jego twórcy ujawnili, że przy projekcie współpracują z jedną z polskich firm producenckich.

"Leo da Vinci - Misja Monna Lisa"- to tytuł przygodowej animacji, która ma trafić do kin w przyszłym roku. Wyprodukuje go grupa Alcuni, należąca do braci Francesco i Sergio Manfio, którzy już wcześniej zrobili dwa seriale o mistrzu renesansu.

Jak zapowiedzieli twórcy filmu, jego bohater, czyli nastoletni Leonardo uwielbia wymyślać machiny latające i zastanawia się nad możliwością nurkowania przy pomocy specjalnego ubrania, które można uznać za prototyp skafandra.

Jego przyjaciółmi są Lorenzo i Monna Lisa. W filmie pojawi się też postać młodego Mikołaja Kopernika.



Nad animacją pracuje łącznie 150 osób, w tym jedna z warszawskich firm produkcyjnych zapewniająca zaplecze prac - poinformowali włoscy twórcy. Jak dodali, filmowa opowieść o młodości geniusza renesansu już została wstępnie sprzedana do wielu krajów.