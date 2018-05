Portia de Rossi kończy aktorską karierę

Australijska aktorka Portia de Rossi poinformowała o zakończeniu kariery.

O tym, że kończy aktorską karierę, de Rossi opowiedziała w w programie "The Ellen DeGeneres Show". Aktorka ujawniła, że decyzję podjęła ponad rok temu, kiedy scenarzystka serialu "Skandal" pozbyła się jej ekranowej bohaterki. De Rossi ujawniła, że powodem rezygnacji z aktorstwa była chęć nowych wyzwań - aktorka zamierza teraz poświęcić się działalności biznesowej.

