"Podatek od miłości": Nowa komedia romantyczna

Trwają zdjęcia do nowej produkcji kinowej TVN - "Podatek od miłości". W rolach głównych plejada gwiazd: Grzegorz Damięcki, Aleksandra Domańska, Roma Gąsiorowska, Magdalena Różczka, Magdalena Popławska, Anna Smołowik, Weronika Rosati, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Michał Czernecki, Zbigniew Zamachowski oraz Tomasz Włosok.

Aleksandra Domańska i Grzegorz Damięcki w scenie z filmu "Podatek od miłości" /R. Palka /materiały dystrybutora

"Podatek od miłości" to inteligentna i przewrotna komedia romantyczna o miłości, którą można spotkać wszędzie, nawet... w Urzędzie Skarbowym. Surowa inspektor Klara (Aleksandra Domańska) ściga domniemanego oszusta podatkowego - cynicznego, acz pełnego uroku Mariana (Grzegorz Damięcki), który przez niefrasobliwość i dobre serce popadł w kłopoty podatkowe.

Kiedy los "ściganego" wydaje się przesądzony, nieoczekiwanie i wbrew wszelkim regułom Klara i Marian zakochują się. Uruchomi to ciąg komicznych wydarzeń, które odmienią życie bohaterów. On dla dobra sprawy może zostać facetem do towarzystwa. Ona może trafić do więzienia. Czy tak się stanie?



Debiutujący w pełnometrażowym filmie fabularnym Bartłomiej Ignaciuk to reżyser, przed którym komedia nie ma tajemnic. Dał temu wyraz, realizując m.in. kultowy już serialu "Usta usta".



Przy filmie "Podatek od miłości" wspierać go będą doświadczeni i wielokrotnie nagradzani twórcy. Za scenografię w komedii odpowiada Joanna Macha ("Córki dancingu", "Jack Strong", "Wenecja", "Pakt"). Zdjęcia realizuje Jan Holoubek ("Król życia", "Supermarket", "Po prostu przyjaźń"). Film zmontuje Jarosław Barzan ("Bogowie", "Listy do M", "Disco Polo", "Planeta Singli"). Producentami obrazu są Tomasz Blachnicki i Anna Waśniewska-Gill, a projekt zrealizuje zespół produkcji fabularnej TVN.



Zdjęcia do filmu będą realizowane w Warszawie oraz Kołobrzegu i potrwają do początku kwietnia. Premiera filmu w kinach w całej Polsce przewidziana jest na początek 2018 roku. Za dystrybucję w Polsce odpowiada firma Kino Świat.