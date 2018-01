"Podatek od miłości" najchętniej oglądanym filmem w Polsce

"Podatek od miłości" został nowym liderem zestawienia box office w Polsce. W premierowy weekend film przyciągnął do kin 210 437 widzów, co - razem z pokazami przedpremierowymi - daje świetną frekwencję rzędu 220 250 widzów.

Aleksandra Domańska w scenie z "Podatku od miłości" /Robert Pałka /materiały dystrybutora

"Podatek od miłości" to inteligentna i przewrotna komedia romantyczna o tym, ile musimy zapłacić za prawdziwą miłość. W rolach głównych w filmie występuje plejada znakomitych gwiazd: Grzegorz Damięcki, Aleksandra Domańska, Roma Gąsiorowska, Magdalena Różczka, Magdalena Popławska, Anna Smołowik, Weronika Rosati, Ewa Gawryluk, Grażyna Wolszczak, Michał Czernecki, Zbigniew Zamachowski oraz Tomasz Włosok. Film z miejsca podbił serca widzów i krytyków.

Kim tak naprawdę jest Marian (Grzegorz Damięcki)? Facetem do towarzystwa i seksualnym guru, z którego usług korzysta połowa kobiet w stolicy? Coachem o kontrowersyjnych metodach? A może - po prostu - sprytnym oszustem uwodzącym płeć przeciwną? Oto zagadka, z którą będzie musiała zmierzyć się ambitna inspektor podatkowa Klara (Aleksandra Domańska). Czy nieustępliwa urzędniczka zdoła znaleźć odpowiedź, zanim sama wpadnie w miłosne sidła Mariana? I czy jest przygotowana na to, by po raz pierwszy w życiu stracić nad czymś kontrolę?

Debiutujący w pełnometrażowym filmie fabularnym Bartłomiej Ignaciuk to reżyser, przed którym gatunek komedii nie ma tajemnic. Dał temu wyraz, realizując m.in. kultowy już serial "Usta usta". Przy filmie "Podatek od miłości" wspierali go doświadczeni i wielokrotnie nagradzani twórcy. Za scenografię w komedii odpowiada Joanna Macha ("Córki dancingu", "Jack Strong", "Wenecja", "Pakt"). Zdjęcia zrealizował Jan Holoubek ("Król życia", "Supermarket", "Po prostu przyjaźń"). Film zmontował Jarosław Barzan ("Bogowie", "Listy do M", "Disco Polo", "Planeta Singli"). Producentami obrazu są Tomasz Blachnicki i Anna Waśniewska-Gill, a projekt zrealizował zespół produkcji fabularnej TVN. Zdjęcia do filmu były realizowane w Warszawie i Kołobrzegu. Za dystrybucję w Polsce odpowiada firma Kino Świat.