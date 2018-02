Olga Lipińska: Wojciech Pokora miał wielki talent komediowy

Wojciech Pokora miał ogromne poczucie humoru, to był wielki talent komediowy - powiedziała PAP reżyserka Olga Lipińska o zmarł w niedzielę, 4 lutego, nad ranem aktorze.

Wojciech Pokora na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach (2000) AKPA

Swoje komediowe umiejętności Wojciech Pokora niejednokrotnie udowadniał nie tylko w filmie, ale również w kabarecie. Na swoim koncie miał występy w kabaretach "Owca" i "Dudek" i udział w telewizyjnym Kabarecie Olgi Lipińskiej.

Reklama

Zdaniem Olgi Lipińskiej, reżyserki programów muzycznych, spektakli i kabaretów, śmierć Wojciecha Pokory "to ogromna strata dla polskiej kultury".

Jak mówiła w niedzielę Lipińska, Pokora był jednym z jej ulubionych aktorów, z którym "pracowała przez całe życie".



"Wojtek brał udział we wszystkim co robiłam; nie tylko we wszystkich moich programach rozrywkowych i kabaretowych, ale także w Teatrach Telewizji, które reżyserowałam" - mówiła PAP twórczyni "Kabaretu Olgi Lipińskiej", w którym Wojciech Pokora grał przez wiele lat.

Lipińska przypomniała, że Pokora zagrał m.in. w inscenizacji "Dam i huzarów" w jej reżyserii. Spektakl uznawano za jedno z najlepszych przedstawień fredrowskich w dziejach Teatru Telewizji i zaliczony do Złotej Setki Teatru Telewizji. "Grał młodego porucznika" - wspominała Lipińska.

"Wojtek miał ogromne poczucie humoru; to był wielki talent komediowy" - oceniła. "Lubiłam z nim pracować, ponieważ był także i solidny - zawsze miał opanowany tekst, bardzo dobrze śpiewał i znakomicie tańczył" - dodała.

Jak mówiła PAP, zawsze miała ulubioną grupę aktorów, z którymi współpracowała, "i Wojtek należał do ścisłego grona".



"Nie wyobrażam sobie, że jeśli będę kiedykolwiek jeszcze coś robiła w teatrze czy w kabarecie, to Wojtka już tam nie będzie" - podkreśliła.



Wideo "Właśnie Leci Kabarecik" [fragment programu z udziałem Wojciecha Pokory]

Wojciech Pokora był jednym z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych. W pamięć zapadły m.in. jego role w serialach "Kariera Nikodema Dyzmy", "Alternatywy 4", oraz główna rola w filmie "Poszukiwany, poszukiwana".

Aktor zmarł w niedzielę, 4 lutego, rano w wieku 83 lat.

Wideo "Express czyli Kabarecik Kolejowy": Jerzy Dobrowolski i Wojciech Pokora