Ogromny wpływ Formana na kino

Najważniejszy wpływ Milosza Formana na kino wywarły nie tylko jego filmy, chociaż niewątpliwie odegrały wielka rolę, ale przede wszystkim on - jako człowiek - powiedział krytyk filmowy Artur Zaborski.

Miloš Forman wyśnił swój "amerykański sen" /Neilson Barnard /Getty Images

Wiadomości Nie żyje Miloš Forman

"Był on jednym z nielicznych twórców, który zrobił karierę w swoim rodzinnym kraju Czechosłowacji, a potem na zaproszenie wytwórni Paramount wyjechał do Stanów Zjednoczonych nakręcić film 'Odlot'. W Stanach pozostał i zrobił niesamowitą karierę, pokazując tym samym, że American Dream jest możliwy do wyśnienia" - powiedział Zaborski.

Krytyk podkreślił, że Formana nic nie powstrzymywało w realizacji jego celów twórczych. "Udowodnił, że nie istnieją żadne ograniczenia, że nie ma granic, geograficznych i kulturowych barier językowych. Świat dla artysty jest do podbicia. Milosz Forman pokazał, że można być z małego państwa, a mimo to - mieć świat u swoich stóp" - dodał.

Krytyk zauważył, że Milosz Forman stał się inspiracją i przykładem dla artystów. "Wielu twórców, marzących o realizowaniu filmów w Hollywood lub w innych większych ośrodkach, ogląda się na Milosza Formana i stawia go sobie za przykład człowieka, który nie czuł żadnych ograniczeń i który był w stanie przekroczyć każdą barierę" - podkreślił.

Miloš Forman - twórca m.in. "Amadeusza" i "Lotu nad gniazdem", laureat Oscara, zmarł nagle 13 kwietnia, po krótkiej chorobie, w Hartfort w stanie Connecticut w USA. Miał 86 lat.