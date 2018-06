"Obietnica poranka": Charlotte Gainsbourg mówi po polsku

"Obietnica poranka" to adaptacja autobiograficznej powieści Romaina Gary’ego, urodzonego w Wilnie pisarza, który w latach 20. XX wieku mieszkał z matką Niną Kacew w Warszawie. W filmie matkę Gary'ego zagrała niesamowita Charlotte Gainsbourg, która na potrzeby roli nauczyła się mówić po polsku, w czym pomagała jej polska aktorka Izabela Gwizdak, znana m.in. z serialu "39 i pół".

Charlotte Gainsbourg w filmie "Obietnica poranka" /materiały dystrybutora

Od dzieciństwa w Polsce, przez okres dojrzewania w Nicei, do lat studenckich w Paryżu i ciężkiej służby lotniczej podczas II wojny światowej, film Erica Barbiera opowiada niezwykłą historię Romaina Gary’ego, jedynego francuskiego powieściopisarza, który dwukrotnie zdobył prestiżową Nagrodę Goncourtów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Obietnica poranka" [fragment] materiały dystrybutora

Reklama

Gary urodził się w Wilnie jako Roman Kacew, by następnie przenieść się wraz z matką Niną do Warszawy, a stamtąd do Nicei. Kiedy wybuchła wojna, bohater zaciągnął się do francuskich sił zbrojnych, w których służył jako pilot.



Po wojnie rozpoczął karierę dyplomatyczną. Podróżując po całym świecie, wielokrotnie odwiedzał Polskę, do które żywił, jak sam przyznawał, szczególny sentyment. W połowie lat 40. zaczął pisać powieści pod pseudonimem. W sumie opublikował ich ponad 30, a także wiele opowiadań i esejów. Film jest opowieścią o jego relacjach z ukochaną matką - zaborczą i ambitną, ale też niesłychanie inspirującą osobą, która w dużej mierze stworzyła Romaina - pisarza.

Kacewa/Gary’ego zagrał Pierre Niney ("Frantz", "Yves Saint Laurent").



W produkcji wystąpili także polscy aktorzy. Paweł Puchalski zagrał małego Romaina, a Katarzyna Skarżanka ("Amok", serial "Plebania") Anielę, opiekunkę chłopca oraz przyjaciółkę Niny. W epizodach pojawili się m.in. Marta Klubowicz oraz Piotr Cyrwus.