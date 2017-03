Nowy film Jacka Borcucha z Krystyną Jandą w roli głównej

Jacek Borcuch ("Wszystko co kocham", "Tulipany", "Nieulotne") przygotowuje się do realizacji nowego filmu "Volterra", w którym główną rolę zagra Krystyna Janda.

Krytsyna Janda zagra główną rolę w filmie Jacka Borcucha /AKPA

Informacja o produkcji pojawiła się na internetowej stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

"To historia o współczesnej Europie. Całość historii dzieje się na prowincji toskańskiej w mieście Volterra. Chce opowiedzieć o lęku towarzyszącym Europejczykom, o strachu przed 'obcym' - jak nazywał to Zygmunt Bauman" - mówi Jacek Borcuch.



"Europa jest w momencie zmian, których nie da się zatrzymać: olbrzymia fala uchodźców, kryzys tożsamościowy, ruchy narodowe, skrajna prawica, co raz mniejsza tolerancja dla odmienności, to powoduje, że ludzie zamykają się w swoich małych światach. Wszystko dzieje się w jednym mieście, w jednym domu, ale metaforycznie opowiada o całej Europie" - dodaje.





Główną bohaterką filmu jest polska poetka, noblistka, fikcyjna postać, którą będzie grała Krystyna Janda.



W filmie wystąpią głownie włoscy aktorzy, zdjęcia zrealizuje Piotr Sobociński jr. "Volterra" będzie polsko-włoską koprodukcją. Zdjęcia rozpoczną się późną jesienią tego roku.