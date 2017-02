Nicole Kidman była zaręczona z Lennym Kravitzem

Nicole Kidman zdradziła, że przed laty była w związku z Lennym Kravitzem, a nawet przyjęła jego oświadczyny. To szczere wyznanie poczyniła przy okazji rozmowy o serialu "Wielkie kłamstewka", w którym występuje również córka jej byłego narzeczonego, Zoe Kravitz.

Lenny Kravitz i Nicole Kidman pozostają w dobrych relacjach /Charley Gallay / Getty Images

W rozmowie z magazynem "The Edit", do której impulsem była jej rola w nowym serialu HBO "Wielkie kłamstewka", pojawił się wątek, który zelektryzował media. Kidman stwierdziła, że bliską jej osobą jest znajdująca się w obsadzie tej produkcji Zoe Kravitz. Bliską dlatego, że była zaręczona z jej ojcem, którym jest legendarny muzyk Lenny Kravitz. "Kocham Lenny'ego. To świetny facet" - dodała aktorka. Kidman i Lenny Kravitz pozostają w dobrych relacjach. Podczas wydarzeń na czerwonym dywanie chętnie wymieniają się pozdrowieniami.

O czym nie mówiła już Kidman, ale co dopowiedziały inne media, aktorka tworzyła związek z Kravitzem w 2003 roku. Była już wtedy po rozwodzie z Tomem Cruisem. Poznali się, gdy Kidman wynajęła, należący do muzyka, apartament na Manhattanie. W 2007 roku w wywiadzie dla "Vanity Fair", aktorka powiedziała tajemniczo, że po rozstaniu z Cruisem zaręczyła się z kimś, ale nie była to dobra decyzja, gdyż nie czuła się do tego gotowa. Nie chciała związku, wolała poświęcić się dzieciom.

Później w życiu Kidman pojawił się piosenkarz country Keith Urban, tak jak aktorka, pochodzący z Australii. Od 2006 roku są małżeństwem. Mają dwie córki. Wcześniej, będąc w związku z Cruisem, zaadoptowała dwoje dzieci - chłopca i dziewczynkę.

Kidman będziemy mogli oglądać w miniserialu "Wielka kłamstewka" na antenie HBO od 20 lutego. Bohaterkami tego dramatu są trzy matki pierwszoklasistów. Wydaje się, że ich życie jest perfekcyjne, ale to tylko fasada zbudowana z sieci kłamstw. Kiedy w małym zamożnym miasteczku dochodzi do morderstwa, w ich życie wkradają się zamęt i chaos. W obsadzie serialu - poza Kidman i Kravitz - znalazły się też m.in. Reese Whiterspoon, Shailene Woodley i Laura Dern.