"Nić widmo": Vicky Krieps partnerką Daniela Day-Lewisa

Vicky Krieps urodziła się w Luksemburgu i od jakiegoś czasu pojawiała się w różnych europejskich produkcjach filmowych, powoli budując swoją pozycję w świecie kina na Starym Kontynencie. Z wielkim zdziwieniem przyjęła więc informację, że jeden z najbardziej uznanych twórców filmowych - Paul Thomas Anderson wybrał ją do głównej roli w swoim nowym filmie - "Nić widmo", w którym wystąpiła u boku Daniela Day-Lewisa.

Vicky Krieps w filmie "Nić widmo" /UIP /materiały dystrybutora

Co ciekawe, aktorka, nagrywając taśmę z przesłuchaniem, nie wiedziała, w czyje ręce trafi. Nie wiedziała nawet, że nagrywa scenę na potrzeby filmu hollywoodzkiego.



"Nie przeczytałam dokładnie mejla" - wspomina aktorka, która zwróciła jedynie uwagę na to, że zdjęcia będą kręcone w Londynie. "Ale poczułam natychmiastową więź z postacią Almy".

Reklama

Kiedy więc rozemocjonowany agent Krieps powiadomił ją o spotkaniu z twórcami filmu, zareagowała raczej nonszalancko. "Vicky, przepraszam, ale czy zdajesz sobie sprawę, o kim mówimy? - zareagował mój agent, a ja byłam pewna, że mówimy o filmie jakiegoś studenta. Kiedy więc poznałam prawdę, zaniemówiłam. Znam wszystkie filmy Paula, niektóre z nich to moje największe kinowe przeżycia. To samo odnosi się do filmów Daniela".

Krieps wciela się w postać młodej dziewczyny, imigrantki wojennej z Europy Wschodniej. W Anglii stara się zacząć wszystko od nowa. Wtedy poznaje Reynoldsa Woodcocka (Daniel Day-Lewis), gwiazdę socjety, jednego z najbardziej uznanych projektantów mody. Człowieka zimnego, surowego, owładniętego manią kreacji. Poznaje też jego siostrę, równie zimną jak on sam, i zasady obowiązujące w świecie Woodcocka. Tak zaczyna się romans. Ale to romans niezwykły, niepokojąco przypominający romans gotycki. Zresztą nie ma się czemu dziwić, przecież to nowy film Paula Thomasa Andersona.

Aktorka spotkała się z Day-Lewisem przed rozpoczęciem zdjęć tylko raz, czytali wspólnie scenariusz. "To było niezwykłe przeżycie. Miałam wrażenie, że ten film już powstał, że już w nim gramy. A później spotkałam go dopiero na planie. To już nie był Daniel, spotkałam Reynoldsa Woodcocka".

Daniel Day-Lewis: Ostatni z wielkich 1 9 W sobotę, 29 kwietnia, Daniel Day-Lewis obchodzi 60. urodziny. Jest jedynym aktorem w historii, który aż trzykrotnie otrzymywał Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. W 2012 roku magazyn "Time" uznał Day-Lewisa za "Największego Aktora na Świecie". Autor zdjęcia: Christopher Polk Źródło: Getty Images 9

"Czytając scenariusz, zrozumiałam, że nie powinnam się szczególnie do tej roli przygotowywać, Alma to ktoś bardzo otwarty, naiwny w sposobie myślenia, niewinny. A więc przygotowywałam się do roli przez zapomnienie - chciałam zapomnieć wszystkie metody gry, jakich się nauczyłam. I chciałam zapomnieć wszystko, co wiem o Danielu. Chodziłam więc na długie spacery, czytałam poezję, starałam się wypełnić myśli abstrakcją, nie faktami. Nie widzimy tego w filmie, ale Paul powiedział mi, że Alma straciła matkę w zawierusze wojennej. Starałam się wyobrazić sobie, jak to jest dorastać w czasie wojny, stracić kogoś bliskiego, wyjechać do nowego kraju i zacząć wszystko od nowa. Wyobraziłam sobie tęsknotę, jaką musiała mieć w sobie ta dziewczyna. I ta tęsknota przemienia się w miłość, kiedy poznaje Reynoldsa i podąża za nim, wchodzi w jego świat" - mówi aktorka.



Rola Almy przyniosła Vicky Krieps wiele nominacji i nagród. Film trafi na ekrany kin 23 lutego.