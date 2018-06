"Narishkayt", czyli co znaczy być Żydem w dzisiejszym świecie

Podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie odbędzie się premiera filmu dokumentalnego w reżyserii Pauliny Fiejdasz "Narishkayt. YidLife Crisis in Krakow". To produkcja poświęcona twórcom pierwszego serialu komediowego w języku jidysz, którzy ze swoim projektem trafili do ponad 3 milionów osób.

Kadr z filmu "Narishkayt. Yidlife Crisis in Krakow" /materiały prasowe

Bohaterami dokumentu "Narishkayt" są Jamie Elman i Eli Batalion, twórcy "YidLife Crisis", czyli pierwszego serialu komediowego w języku jidysz, którzy przyjeżdżają ze swoim stand-up show do Krakowa. Odwiedzając miasto, w którym przez setki lat rozwijała się żydowska kultura, mają okazję zweryfikować swoje wyobrażenia na temat Polski.



Podróż staje się dla nich okazją do rozważań, zastanawiają się m.in. nad tym, co znaczy być Żydem w dzisiejszym świecie oraz jaka jest rola języka jidysz i humoru w kształtowaniu się żydowskiej świadomości. Bohaterowie stawiają też interesujące tezy np. że humor ma swoje korzenie już w Biblii, a u podstaw najlepszych komedii i żartów leży żydowsko-europejskie poczucie humoru, czyli dowcipy opowiadane w języku jidysz.



"YidLife Crisis" to serial komediowy w jezyku jidysz, który zdobył popularność wśród międzynarodowej widowni m.in na Youtube. Twórcy serialu, to wieloletni przyjaciele z żydowskiej szkoły średniej, Kanadyjczycy wychowani w Montrealu, którzy postanowili, przybliżyć widowni realia ich żydowskiego wychowania i kultury, w której żyją, a która w ich oczach przepełniona jest żydowskim humorem.



Dzięki wsparciu takich fundacji jak: JCF of Montreal oraz BYFI Alumni Venture Fund udało im się stworzyć serial "YidLife Crisis" (Kryzys życia żydowskiego), jak sami mówią, listu miłosnego o współczesnej żydowskiej tożsamości. Dzięki uniwersalnemu zabiegowi jakim jest humor, serial jest swego rodzaju ice-breakerem i pozwala dotrzeć ze swoim edukacyjnym przesłaniem do różnorodnej widowni.

Zdjęcie Plakat filmu Pauliny Fiejdasz / materiały prasowe

Projekt, który powstał z pasji komików, jaką było przybliżenie kultury, w której się wychowali reszcie świata, w krótkim czasem osiągnął oglądalność w liczbie trzech milionów.

Międzynarodowa premiera filmu "Narishkayt. YidLife Crisis in Krakow" odbędzie się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, 27 czerwca, w JCC o godzinie 19:00.