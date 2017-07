Najgorsze role hollywoodzkich aktorek

Nawet najlepszym zdarza się gorsza rola i hollywoodzkie aktorki nie są w tej kwestii wyjątkami. Zdobywczynie Oscarów i innych nagród często miały okazję postawić obok statuetki Akademii Złotą Malinę. Oto lista niesławnych ról, które najbardziej zapadły nam w pamięci.

Zdjęcie Cameron Diaz od 2014 roku i roli w "Sekstaśmie" nie oglądaliśmy na ekranie /materiały prasowe

Cameron Diaz - "Inna kobieta" i "Sekstaśma"

Rok 2014 nie był szczególnie udany dla Cameron Diaz. Aktorka zagrała wtedy w dwóch filmach, a oba jej występy spotkały się z negatywnym przyjęciem. W "Innej kobiecie" jej bohaterka odkrywa, że jej chłopak ma żonę oraz inną kochankę. Trzy panie planują wspólną zemstę, a przy okazji zaprzyjaźniają się. Wszystko prowadzi do szeregu zużytych niesmacznych dowcipów, na czele z użyciem środka na przeczyszczenie.

Reklama

Z kolei w "Sekstaśmie" Diaz wcieliła się w panią domu, która w ramach podniesienia temperatury małżeńskich zbliżeń, namawia męża na utrwalenie swych igraszek na tablecie. Niestety, film zostaje zapisany w "chmurze" i trafia do znajomych bohaterów. Para stara się uniemożliwić rozpowszechniania wideo za wszelką cenę, co w finale prowadzi ją do siedziby internetowego serwisu pornograficznego. Tutaj również twórcy sięgają po kloaczny humor. Obie role przyniosły Diaz Złotą Malinę, przyczyniły się także do ogłoszenia przez aktorkę przerwy w karierze. Zamiast je oglądać, lepiej przypomnieć sobie inną wulgarną, ale przynajmniej zabawną, komedię z Diaz - "Sposób na blondynkę".