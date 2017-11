Nagroda "Perspektywa" dla Pawła Maślony

Paweł Maślona, reżyser czarnej komedii "Atak paniki", jest tegorocznym laureatem nagrody imienia Janusza "Kuby" Morgensterna "Perspektywa".

Paweł Maślona jeszcze przed kinową premierą "Ataku paniki" zbiera kolejne laury /Jacek Domiński /Reporter

- Film, który wybrałam jest młody, świeży, bardzo sprawnie zrealizowany i świetnie zmontowany. To film o naszej współczesnej kondycji. O naszych kłopotach, radościach i codzienności. Bez zbędnego opisywania naszych narodowych wad, każe nam się śmiać z nas samych - przyznała Krystyna Cierniak-Morgenstern, pomysłodawczyni Nagrody "Perspektywa" i przewodnicząca przyznającej ją Kapituły.

Reklama

"Atak paniki" to wielowątkowa opowieść, w której zwykli ludzie wpadają w wir nieoczekiwanych zdarzeń, co radykalnie odmieni ich życie. Atrakcyjna autorka kryminałów na randce spotyka swojego byłego. Wracające z wakacji małżeństwo wybiera najgorsze miejsca w samolocie. Nastolatek po raz pierwszy pali trawkę i przeżywa totalny odlot. Młoda dziewczyna ryzykuje, że koleżanki zdemaskują ją jako gwiazdę porno. Panna młoda z pomocą psiego psychologa rodzi na własnym weselu, a w tym czasie kelner próbuje uratować planetę. Brawurowa komedia, w której nic nie jest tym czym się wydaje, a codzienność zamienia się w czyste wariactwo.

Urodzony w 1983 roku Paweł Maślona ukończył studia reżyserskie na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego. Jego dyplomowy obraz "Magma" zdobył główną nagrodę za najlepszy krótki metraż na Palm Springs ShortFest oraz główną nagrodę w Konkursie Młodego Kina podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wcześniejszy film "Zaćmienie" zdobył nagrodę za najlepszą reżyserię na Shanghai International Film Festival, a "Tylko dla Obłąkanych" wygrał The Young Talent Award at The International Festival of Film Schools in Munich. Paweł jest także współscenarzystą głośnego filmu Marcina Wrony "Demon". "Atak paniki" to jego pełnometrażowy debiut reżyserski.

"Perspektywa" to nagroda przyznana za najbardziej obiecujący debiut dla reżysera, którego twórczość posiada wielki potencjał i perspektywę rozwoju na przyszłość. W Kapitule przyznającej nagrodę zasiadają: Krystyna Cierniak-Morgenstern - pomysłodawczyni Nagrody "Perspektywa" i przewodnicząca Kapituły oraz Jacek Bromski, Michał Kwieciński, Agnieszka Odorowicz i Grażyna Torbicka. Fundatorem Nagrody "Perspektywa" jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Pierwszym laureatem "Perspektywy" - za rok 2011 - był Adrian Panek. Reżyser otrzymał statuetkę za swój debiutancki film "Daas". Wśród laureatów znajdują się także: Maria Sadowska, Bodo Kox, Elżbieta Benkowska, Julia Kolberger, Łukasz Ostalski, Katarzyna Jungowska, Maciej Bochniak oraz Jan P. Matuszyński.

Uroczyste wręczenie tegorocznej Nagrody "Perspektywa" odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada, w warszawskim kinie Kultura. Organizatorami gali są Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

"Atak paniki" trafi do polskich kin 19 stycznia 2018.