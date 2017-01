"Milczenie": Martin Scorsese ekranizuje Shusaku Endo

Już 25 stycznia, tuż przed premierą najnowszego filmu Martina Scorsese, ukaże się książka "Milczenie" autorstwa Shusaku Endo, na podstawie której twórca "Wilka z Wall Street" nakręcił swoje dzieło. Film "Milczenie" trafi na ekrany polskich kin 17 lutego.

Książka "Milczenie" Shusaku Endo ukaże się nakładem Wydawnictwa Znak /materiały prasowe

Shusaku Endo (1923-1996) to jeden z najwybitniejszych pisarzy japońskich XX wieku. "Milczenie" jest najważniejszą książką w jego twórczości.

XVII wiek. Do Europy docierają niepokojące wieści z odizolowanej od świata Japonii. W kraju, w którym trwa bezwzględna walka szogunatu z chrześcijaństwem, wiara i przekonania poddawane są najcięższej próbie. Nie wszyscy potrafią znieść zadawane im cierpienia. Niektórzy wyrzekają się Chrystusa. Gdy pojawiają się pogłoski o wyparciu się wiary przez prowincjała ojca Ferreirę, dwaj młodzi jezuici potajemnie przedostają się do Kraju Kwitnącej Wiśni, by odszukać swojego mistrza. To, co zobaczą, każe im zadać sobie pytania o własną wiarę.



Jak informuje Wydawnictwo Znak, "oparta na prawdziwych wydarzeniach książka Shusaku Endo to opowieść o Bogu patrzącym w milczeniu na ludzkie cierpienie i ludziach próbujących to milczenie zrozumieć".

Martin Scorsese, zafascynowany powieścią, chciał sfilmować tę historię już 25 lat temu. "Milczenie" to epicka produkcja, nad którą twórca "Taksówkarza" i "Wilka z Wall Street" pracował prawie trzy dekady. Główne role w filmie grają Liam Neeson, Andrew Garfield i Adam Driver.



30 lat po "Misji" Rolanda Joffe'a powstało kolejne filmowe arcydzieło mówiące o zderzeniu dwóch cywilizacji i religii.

Budżet filmu wyniósł 51 milionów dolarów, a jego czas trwania to 2 godziny i 39 minut (o 20 minut mniej niż "Wilka z Wall Street"). W Polsce obraz będzie można oglądać w kinach od 17 lutego 2017 roku. Dystrybutorem jest Gutek Film.