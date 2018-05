​Meryl Streep w nowym filmie Stevena Soderbergha "The Laundromat"

Meryl Streep dołączyła do obsady nowej produkcji Stevena Soderbergha "The Laundromat". Twórcy chcieliby pozyskać dla projektu również Gary'ego Oldmana i Antonio Banderasa.

Meryl Streep na rozdaniu Oscarów 2018 AFP

Choć Steven Soderbergh kilka lat temu twierdził, że udaje się na filmową emeryturę, bez kina długo nie mógł wytrzymać.



Jego najnowszy projekt to "The Laundromat", w którym główną rolę ma zagrać hollywoodzka legenda Meryl Streep.

Scenariusz filmu napisał Scott Z Burns, na podstawie książki Jake'a Bernsteina "Secrecy World: Inside The Panama Papers Investigation Of Illicit Money Networks And The Global Elite".

Powieść przedstawia, jak panamska firma prawnicza Mossack Fonseca umożliwiała politykom oraz innym bogatym i wysoko postawionym społecznie ludziom, na nielegalne lokowanie pieniędzy na całym świecie i unikanie płacenia podatków.



Producenci chcieliby, żeby do obsady dołączyli również Gary Oldman i Antonio Banderas. Rozmowy na ten temat trwają.



Twórcy szukają dystrybutora filmu, wstępnie ofertą zainteresowany jest podobno Netflix.

Amerykański reżyser Steven Soderbergh to twórca m.in. takich filmów, jak "Seks, kłamstwa i kasety wideo", "Erin Brockovich", "Ocean's Eleven", laureat Oscara i Złotej Palmy w Cannes. To również scenarzysta, operator filmowy i producent. Produkował m.in. filmy w reżyserii i z udziałem George'a Clooneya ("Good Night and Good Luck", "Syriana", "Michael Clayton") oraz dokumenty o Romanie Polańskim ("Polański. Ścigany i pożądany", "Roman Polanski: Odd Man Out").