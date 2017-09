Marek Koterski ze Złotym Aniołem festiwalu Toffifest

Najważniejsza nagroda specjalna Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest — Złoty Anioł za Niepokorność Twórczą — trafi w tym roku do reżysera Marka Koterskiego. Twórca kultowego "Dnia świra" odbierze go podczas otwarcia festiwalu 21 października w Toruniu. Ale festiwal szykuje też inną niespodziankę. Będzie premiera dokumentu o najbardziej "zakręconym" rodzie toruńskich artystów.

Marek Koterski /AKPA

"Nic śmiesznego", "Dzień świra", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami" — każdy polski kinoman zna te filmy, wyreżyserowane przez Marka Koterskiego. Stworzył w nich kanoniczną wręcz dla naszego kina postać Adasia Miauczyńskiego, polskiego inteligenta zmęczonego życiem i nieustannymi porażkami.



Miauczyński to także typowy "antybohater", którego lubimy, chociaż właściwie nie powinniśmy. To szczególnie ważne dla tegorocznego Tofifest, gdyż festiwal przyjął za temat wiodący poszukiwanie definicji postaci "Antybohatera" w kinie. Nasz polski Adaś trafił więc do grona takich postaci, jak Don Vito Corleone, Leon Zawodowiec czy Travis "Taksówkarz-You-talking-to-me?" Buckle. Ale największym hitem wizyty Koterskiego w Toruniu może być coś innego.



Wizycie Marka Koterskiego na Tofifest towarzyszy pasmo "Mistrzowie", obejmujące prezentację sześciu najciekawszych filmów reżysera. Najbardziej zaskakująco zapowiada się jednak spotkanie laureata Złotego Anioła z widzami, jakie zaplanowano podczas festiwalu.



Marek Koterski postanowił bowiem... sam poprowadzić spotkanie autorskie ze sobą. Jak będzie wyglądała ta rozmowa ze zdobywcą Złotych Lwów i Polskiej Nagrody Filmowej "Orzeł", musicie przekonać się sami. Z wejściem nie będzie problemu, bo wstęp na spotkania z gośćmi Tofifest jest bezpłatny i otwarty.