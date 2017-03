"Mały Jakub" w kinach od 21 kwietnia

"Mały Jakub" to wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych film w reżyserii Mariusza Bielińskiego - zdobywcy Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i laureata Międzynarodowego Festiwalu Scenarzystów Interscenario.

Eryk Lubos i Jan Sączek w scenie z filmu "Mały Jakub" /materiały prasowe

Obraz stawia pytania - na ile przeżycia z dzieciństwa rzutują na naszą dorosłość i czy jesteśmy w stanie świadomie stawić im czoła? W głównych rolach w produkcji występują: Mirosław Baka, Jan Sączek, Eryk Lubos, Dorota Kolak, Henryk Talar i Radosław Pazura. Za zdjęcia odpowiada dwukrotny zdobywca Polskich Nagród Filmowych - Orłów - Arkadiusz Tomiak (m.in. "Karbala", "Obława"). Zaś muzykę skomponował Tomasz Łuc. Pod koniec 2016 roku "Mały Jakub" walczył o laury Konkursu Głównego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Kairze.



Reklama

Jakub nie może pozbyć się wrażenia, że gdy przebywa w pracy, ktoś nieustannie zakrada się do jego mieszkania. Przypuszczenia potwierdzają się, gdy przyłapuje intruza na gorącym uczynku. Jest nim kilkunastoletni chłopiec, jego imiennik - Jakub. Spotkanie z nieproszonym gościem stanie się dla mężczyzny szansą do zmierzenia z odległymi, nie zawsze wygodnymi wspomnieniami z dzieciństwa. Konfrontacja ta będzie również początkiem do zdobywania wiedzy o samym sobie - niespodziewanej, mrocznej, zepchniętej gdzieś poza granice codziennego postrzegania...

"'Mały Jakub' to prosta historia o pogodzeniu. W wieku dziewięciu, dziesięciu lat następuje przełom. Mały człowiek przekracza barierę, zaczyna inaczej postrzegać świat, zmienia swój stosunek do zdarzeń. Pojawiają się głębsze odczucia, nowe emocje. Jak sobie z nimi poradzić, jak przyswoić, jak przetworzyć? Co jest lepsze, jaka postawa życiowa jest bardziej właściwa? Czy oparta na okłamywaniu siebie, na pogrążeniu się we własnym, wyobrażonym świecie? Czy może realistyczna, bardziej brutalna, ale pozwalająca mocno stąpać po ziemi? Tylko czy warto?" - pyta reżyser obrazu, Mariusz Bieliński.

Film został wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - największą wytwórnię filmową w Polsce. Ma ona na koncie m.in. takie hity jak: "Generał Nil", "Galerianki", "Facet (nie)potrzebny od zaraz", "Karbala" i "Róża" oraz pamiętne i wielokrotnie nagradzane debiuty, jak: "Córki dancingu" Agnieszki Smoczyńskiej i "Dziewczyna z szafy" Bodo Koxa. Film "Mały Jakub" współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Do krajowych kin trafi 21 kwietnia.