"Listy do M. 3": Już milion widzów

"Listy do M. 3" - najnowsza część popularnej serii polskich komedii romantyczno-świątecznych osiągnęła nowy rekord! Po weekendzie premierowym produkcję tę zobaczyło blisko 800 000 widzów. Obecnie komedia w reżyserii Tomasza Koneckiego przekroczyła magiczny próg miliona widzów w zaledwie 7 dni.

Filip Pławiak w scenie z "Listów do M. 3" /Marcin Makowski /materiały dystrybutora

Tak dobrej passy nie miała jeszcze żadna część tej filmowej serii. Pierwsze "Listy do M." potrzebowały trzech tygodni grania w kinach do przekroczenia pułapu jednego miliona, ich kontynuacja "Listy do M. 2" osiągnęła ten wynik po drugim weekendzie, podczas gdy "Listy do M. 3" poradziły sobie z tym zadaniem w jeden tydzień.

Pierwszą część filmu "Listy do M.", w kinach w 2011 roku obejrzało ostatecznie ponad 2,5 miliona Polaków, a "Listy do M.2" w 2015 roku zdobyły blisko trzymilionową publiczność.

"Listy do M. 3" to komedia romantyczno-świąteczna, której akcja dzieje się w dniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Film opowiada historię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przydarzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że ten niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.



Na ekranie zobaczymy ponownie m.in. Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka oraz Tomasza Karolaka jako niegrzecznego Mikołaja Mela. Do obsady dołączyli zaś: Magdalena Różczka, Borys Szyc, Danuta Stenka, Iza Kuna, Filip Pławiak, Katarzyna Zawadzka, Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Stanisława Celińska, Marcin Kwaśny i Grażyna Szapołowska.



Reżyserem filmu jest Tomasz Konecki, twórca takich hitów jak "Lejdis" i "Testosteron". Producentem filmu jest TVN, dystrybutorem Kino Świat.

"Listy do M. 3" powstały na podstawie scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego. Autorem zdjęć jest Marian Prokop. W gronie twórców znalazły się także kostiumograf Dorota Roqueplo oraz scenografka Joanna Kaczyńska. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, producentką tytułu jest Marta Grela-Gorostiza.