Ladies Night: Przedpremierowy pokaz filmu "La La Land"

Podczas pierwszego w 2017 roku spotkania w ramach cyklu Ladies Night widzowie obejrzą przedpremierowo film "La La Land". Pokaz musicalu odbędzie się 12 stycznia w wybranych kinach sieci Cinema City w całej Polsce.

Emma Stone i Ryan Gosling w filmie "La La Land" /materiały dystrybutora

Musical "La La Land", z gwiazdorskim udziałem Emmy Stone i Ryana Goslinga, otworzył tegoroczny 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji i natychmiast zebrał świetne recenzje.

Reklama

Film Damiena Chanelle'a na ekrany polskich kin trafi 20 stycznia 2017 roku. Reżyser obsypanego nagrodami "Whiplash" tym razem zrealizował muzyczną opowieść w znacznie lżejszym tonie, której akcja rozgrywa się w Los Angeles.



Mia (Emma Stone) jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian (Ryan Gosling) to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają.



Produkcja wciąż zbiera pochwalne recenzje i nagrody. Członkowie New York Film Critics Circle wybrali "La La Land" najlepszą produkcją mijającego roku. Musical zdominował również ceremonię rozdania tegorocznych Critics' Choice Awards, zdobywając aż 8 statuetek, w tym za najlepszy film roku.

Film "La La Land" przedpremierowo obejrzą uczestniczki wieczoru Ladies Night. Pierwsze noworoczne spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 12 stycznia w wybranych kinach sieci Cinema City:

Kraków Bonarka

Warszawa Arkadia

Warszawa Mokotów

Warszawa Sadyba

Gdańsk Krewetka

Katowice Silesia

Bielsko Biała

Rybnik

Częstochowa Wolność

Częstochowa Jurajska

Łódź Manufaktura

Poznań Plaza

Bydgoszcz

Toruń Plaza

Wrocław Korona

Zielona Góra

Wałbrzych



Oprócz przedpremierowego pokazu filmu na wszystkie panie czekają prezenty, konkursy, a także praktyczne porady ekspertów na temat zdrowia i urody.