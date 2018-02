"Kobiety mafii": To one rządzą

1 5

Anka nie umie w życiu robić nic. Nie wyobraża sobie, że mogłaby pójść do jakiejkolwiek pracy, nie mówiąc nawet o tym, że mogłaby zmienić swój styl życia. Kiedy jej mąż, groźny warszawski gangster trafia za kratki, rozpoczyna się dla niej koszmar - musi zacząć myśleć o pieniądzach. - Rozwiązaniem jest współpraca z Nianią, która proponuje jej pracę przy przemycie narkotyków do Szwecji. Decydując się na to, ryzykuje bardzo dużo, ale nie może sobie wyobrazić zmiany stylu życia – mówi wcielająca się w Ankę Katarzyna Warnke i dodaje, że na planie filmu Patryka Vegi pierwszy raz w swojej karierze miała okazję strzelać z broni palnej. - Mam taką scenę w filmie, kiedy biorę kałasznikowa i przez przypadek strzelam z niego w małym pomieszczeniu. Bardzo się bałam tej sceny, bo byłam przekonana, że ogłuchnę. Nigdy wcześniej nie miałam kontaktu z bronią - wyznaje. Zaznacza też, jak bardzo chciała zagrać policjantkę lub gangsterkę. Nie spodziewała się, że rola Anki będzie dla niej tak trudna: – Jest bardzo cienka granica między jej komizmem a tragizmem. Aktorzy komediowi często są niedoceniani, bo panuje przekonanie, że sceny komediowe robi się łatwo, a one wiążą się z całą masą niepewności odnośnie tego, czy humor właściwie zadziała - tłumaczy Warnke. Zaznacza też, że kiedy dostała od Patryka Vegi dwa numery telefonów do żon gangsterów, bardzo chciała się z nimi spotkać. - Jednak zanim zdążyłam się z nimi umówić, przyszłam na próbę i moja postać szybko się urodziła. Szybko ją "złapałam" i Patryk tę wizję zaakceptował. Pomyślałam, że skoro ta postać jest już tak intensywna we mnie, to nie będę się z tymi kobietami spotykała. Tym bardziej, że wiedziałam, że one sobie już ułożyły życie na nowo, a okres gangsterski mają już za sobą. Mam nadzieję, że spotkamy się przed premierą - podsumowuje artystka.