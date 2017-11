Po 27 latach od premiery filmowego hitu "Kevin sam w domu" fani świątecznej komedii zwrócili uwagę na zaskakujący szczegół, który rzuca na cały obraz zupełnie nowe światło. Użytkownik jednego z popularnych serwisów zauważył, że zostawienie Kevina w domu mogło być... demonicznym planem jego ojca.

"Kevin sam w domu" to film, który chyba każdy zna doskonale i widział niejednokrotnie. Dlatego też mogłoby się wydawać, że już nic nie jest nas w stanie w nim zaskoczyć. Okazuje się jednak, że fanom teorii spiskowych materiał wciąż pozostawia spore pole do popisu.



Przed kilkoma dniami serwis Reddit obiegło zaskakujące spostrzeżenie jednego z użytkowników. Według jego teorii Kevin nie został w domu sam przez zamieszanie podczas organizacji wyjazdu do Paryża, a przez... zamierzone działania jego ojca.

Potwierdzeniem tej teorii miałaby być scena, w której na dzień przed wyjazdem cała rodzina je wspólnie pizzę. Jak pamiętamy, Kevin McCallister przypadkowo rozlał wtedy mleko, a wszyscy członkowie rodziny rzucili się do pomocy w jego wycieraniu.

Zamieszanie miał wykorzystać ojciec chłopca, który wraz z mokrymi chusteczkami do kosza wyrzucił także... bilet lotniczy z nazwiskiem Kevina. Czyżby ojciec chłopca od początku wszystko zaplanował? To rzucałoby całkowicie nowe światło na fabułę filmu.

