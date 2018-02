"Każdego dnia"​: Pokonała 350 konkurentek

"Każdego dnia" to filmowa love story oparta na bestsellerowej powieści Davida Levithana pod tym samym tytułem. Książkę Levithana, jednego z najpopularniejszych twórców literatury młodzieżowej, na ekran przeniósł reżyser "I że cię nie opuszczę", Michael Sucsy. Główną bohaterką filmu, który do kin trafi 2 marca, jest szesnastolatka Rhiannon. Dziewczyna zakochuje się w nastolatku, który każdego dnia budzi się w... ciele kogoś innego.

Angourie Rice (z prawej) w scenie z filmu "Każdego dnia" /materiały dystrybutora

Do roli Rhiannon przesłuchano aż 350 aktorek, ale w końcu Sucsy zdecydował się zatrudnić wielce utalentowaną Australijkę, Angourie Rice, którą poznał półtora roku wcześniej. - Po raz pierwszy spotkałem ją w Los Angeles na premierze "Równych gości" - wspominał. - Zagrała tam kapitalnie. Myślałem wtedy o filmie o relacjach ojciec-córka i jej talent wydał mi się świeży i niezaprzeczalny. Nic więc dziwnego, że w końcu wpadłem na to, że byłaby doskonała w roli Rhiannon.



Kariera zdolnej Australijki rozwinęła się błyskawicznie. Po udziale w krótkim metrażu "Transmission" (reż. Zak Hilditch), otrzymała rolę w fabule "These Final Days", która wzbudziła uznanie na MFF w Cannes w 2014 roku. Rice wykorzystała szansę, występując m.in. w nowej odsłonie "Spider-Mana" i w "Na pokuszenie" Sofii Coppoli. "Każdego dnia" to dla niej kolejne doświadczenie i kolejny krok na drodze do ugruntowania międzynarodowego sukcesu. - Angourie miała kluczowe znaczenie. Niezwykła relacja z A, jaką nawiązuje Rhiannon, musiała być wiarygodna dla widza. Angourie sprawiła, że tak właśnie się stało - stwierdził reżyser.

16-letnia Rhiannon pragnie prawdziwej miłości, ale jej związek wystawiany jest na ciągłe próby. Wszystko zmienia się, gdy poznaje chłopaka, który dzieli się z nią niezwykłą tajemnicą. Nastolatek każdego dnia budzi się w ciele kogoś innego. Nie ma wpływu na to, kim będzie nazajutrz, więc stara się nie pozostawiać po sobie śladu w życiorysach innych osób. Jego zasady przestają mieć jednak znaczenie, gdy poznaje Rhiannon. Młodych kochanków łączy niezwykle silne uczucie i przekonanie, że są w stanie pokonać wszelkie przeciwności. Mimo to, pod wpływem pewnych wydarzeń, zaczynają wątpić, czy wspólna przyszłość jest możliwa. Ich miłość jest bezgraniczna, lecz czy odważą się podjąć ogromne ryzyko, by pozostać razem?