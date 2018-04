"Katyń - Ostatni świadek": Kim był Iwan Kriwoziercow?

Na temat jego śmierci od początku krążyło wiele teorii. Mówiło się, że odniósł śmiertelne obrażenia w wyniku bójki czy też w konsekwencji potrącenia przez samochód, rozważano też opcję porwania przez Sowietów. Czy podejrzany zgon był ceną za odkrycie przerażającej prawdy? Film "Katyń - Ostatni świadek" przedstawia historię Iwana Kriwoziercowa.

Iwan Kriwoziercow jako pierwszy doniósł Niemcom o zabitych oficerach pochowanych w katyńskim lesie i przyczynił się do rozpoczęcia ekshumacji i odkrywania mogił w 1943 roku. Kiedy Niemcy zaczęli wycofywać się z terenów Związku Radzieckiego, Kriwoziercow w obawie przed sowieckimi służbami uciekł na zachód i przyjął nową tożsamość. Jesienią 1947 roku zamieszkał w Easton-in-Gordano w hrabstwie Somerset i tam zmarł w dniu 30 października w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach. Ustalono, że Kriwoziercow sam się powiesił. Do dzisiaj jednak krąży teoria, że nie było to samobójstwo, a za śmiercią najważniejszego świadka zbrodni katyńskiej stoją Sowieci.

"Katyń - Ostatni świadek" odsłania kulisy jednej z najbardziej poruszających historii czasów II wojny światowej - ukrywanej przez lata prawdzie o zbrodni katyńskiej. Zainspirowany biografią jej naocznego świadka, Iwana Kriwoziercowa alias Michała Łobody, próbuje dojść przyczyny przedwczesnej śmierci mężczyzny w podejrzanych okolicznościach w Wielkiej Brytanii, w 1947 roku.

W roli brytyjskiego dziennikarza, który odkrywa dla zachodniego świata przerażającą prawdę o popełnionym przez Sowietów mordzie katyńskim, zobaczymy Alexa Pettyfera ("Jestem numerem cztery"). Michała Łobodę zagra Robert Więckiewicz, zaś jego przyjaciela Andrzeja Nowaka - Piotr Stramowski ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety"). Ponadto w filmie wystąpią: Henry Lloyd Hughes ("Iluzja 2"), Michael Gambon ("Harry Potter") oraz Talulah Riley ("Westworld"). Inspiracją do napisania scenariusza stała się osobista historia reżysera Piotra Szkopiaka, który w Katyniu stracił dziadka.



Powojenny Bristol. Dziennikarz Stephen Underwood (Alex Pettyfer) marzy o sławie i temacie, który wreszcie rozkręci jego karierę. Ta szansa rodzi się, gdy mężczyzna przypadkowo wpada na trop sprawy samobójstwa polskiego żołnierza przebywającego w lokalnym obozie dla uchodźców. Podążając za dziennikarskim instynktem, Stephen dociera do informacji o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Katyniu. Ich ujawnienie wpłynie na losy całej powojennej Europy.