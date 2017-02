Jessica Chastain przyjedzie do Polski

7 marca na uroczysty pokaz filmu "Azyl" ("The Zookeeper’s Wife") do Polski przybędzie hollywoodzka gwiazda Jessica Chastain ("Służące", "Interstellar", "Marsjanin"), laureatka Złotego Globu ("Wróg numer jeden"), dwukrotnie nominowana do Oscara ("Służące", "Wróg numer jeden"). W obrazie "Azyl" aktorka wciela się w postać Polki - Antoniny Żabińskiej.

Jessica Chastain

Do Warszawy przyjedzie również reżyserka filmu Niki Caro, laureat Europejskiej Nagrody Filmowej Johan Heldenbergh (w filmie gra rolę Jana Żabińskiego) oraz producentka filmu, Kim Zubick.

"Azyl" to jedna z takich historii, o które kino musiało się upomnieć. Poruszająca filmowa opowieść, na podstawie prawdziwych wydarzeń. Antonina Żabińska (Jessica Chastain), żona dyrektora warszawskiego zoo, wspólnie z mężem Janem, ukrywali na terenie Ogrodu Zoologicznego setki Żydów.



Ryzykując życie, osobiście wydostawali ich z getta i pomagali przetrwać w opuszczonych murach zoo. W 1965 roku Żabińscy zostali odznaczeni przez instytut Jad Waszem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. O Antoninie Żabińskiej mówiono, że jest nie tylko piękną kobietą, ale także mądrym, dobrym i odważnym człowiekiem, który dobro innych stawiał nad własne bezpieczeństwo.

Scenariusz filmu powstał w oparciu o wstrząsającą książkę Diane Ackerman "Azyl. Opowieść o Żydach ukrywanych w warszawskim zoo".

Obraz trafi na polskie ekrany 24 marca.