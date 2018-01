Jedenastka ze "Stranger Things" zagra siostrę Sherlocka Holmesa

Millie Bobby Brown, najbardziej znana jako Jedenastka z serialu Netflixa "Stranger Things", zagra Enolę Holmes, młodszą siostrę Sherlocka Holmesa. Scenariusz filmu oparto na podstawie serii powieści Nancy Springer.

Millie Bobby Brown na rozdaniu Złotych Globów (2018) AFP

Seria amerykańskiej pisarki Nancy Springer została zapoczątkowana w 2006 roku książką "The Case of the Missing Marquess" i od tego czasu powstało już sześć części.

Bohaterką opowieści jest młodsza siostra Sherlocka Holmesa, która okazuje się być być bardzo zdolnym detektywem. W kolejnych częściach serii Enola Holmes rozwiązuje skomplikowane i tajemnicze zagadki kryminalne.



W bohaterkę serii w filmie wcieli się 14-letnia gwiazda serialu "Stranger Things", Millie Bobby Brown. Aktorka będzie również miała wpływ na produkcję.

Film powstanie w wytwórni Legendary Entertainment.