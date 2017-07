Jason Statham: Pod napięciem

Jason Statham to jeden z niewielu współczesnych aktorów kontynuujących najlepsze tradycje kina akcji spod znaku Sylvestra Stallone'a i Bruce'a Willisa. Jak to się stało, że ten usportowiony Brytyjczyk, który świętuje właśnie 50. urodziny, trafił do kina?

Wielki błękit

Jason Statham urodził się 26 lipca 1967 roku w Chesterfield. Jest synem pary niezbyt utalentowanych wokalistów i tancerzy, dorabiających w klubach. Dosyć szybko wyprowadził się z domu, nie chcąc kontynuować drogi swojego ojca, który poza "sztuką" zajmował się głównie ulicznym handlem.

W szkole podstawowej młody Jason poznał Vinny'ego Jonesa, którego kilka lat później ściągnął zresztą do kina. Początkowo to jednak Jones zainteresował Stathama swoją pasją, którą był futbol.

Przez kilka lat przyszły aktor uprawiał piłkę nożną, ale w międzyczasie zainteresował się innym sportem, który pochłonął go bez reszty. Mowa o skokach do wody, w których artysta osiągnął prawdziwe mistrzostwo, zajmując w 1992 roku 12. miejsce na mistrzostwach świata.

Wideo