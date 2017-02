W Londynie odbyła się 9 lutego brytyjska premiera "Ciemniejszej strony Greya". Nie zabrakło na niej oczywiście odtwórcy głównej roli - Jamiego Dornana. Gwiazdor zdradził czy on sam jest fanem "ostrych zabaw" w łóżku. - Niektórzy lubią być związani czy chłostani. Ja nie, ale mnóstwo ludzi na świecie to kocha, nic nam do tego - powiedział.

Wideo Jamie Dornan na premierze filmu "Ciemniejsza strona Greya": Niektórzy lubią być związani czy chłostani, ja nie / źródło: Press Association