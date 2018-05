Jake Gyllenhaal zagra przeciwnika "Spider-Mana"

W sequelu filmu "Spider-Man: Homecoming" ma pojawić się nowy czarny charakter - Mysterio. W tej roli zobaczymy najprawdopodobniej Jake'a Gyllenhaala ("Tajemnica Brokeback Mountain", "Wolny strzelec", "Zwierzęta nocy").

Jake Gyllenhaal był gościem Sundance Film Festival 2018 AFP

W postać Mysterio miał początkowo wcielić się hollywoodzki gwiazdor Ryan Gosling. Jednak, jak informuje gazeta "The Sun", z powodu innych planów, aktor nie mógł ostatecznie zaangażować się w produkcję.

Wtedy producenci doszli do wniosku, że "odpowiednią alternatywą" będzie Jake Gyllenhaal, który ma doświadczenie w graniu mrocznych postaci.



Kim jest Mysterio? Postać ta zadebiutowała w 13. numerze komiksu "The Amazing Spider-Man" w 1964 roku i została stworzona przez Stana Lee i Steve'a Ditko.

Oryginalnym Mysterio jest Quentin Beck - mistrz efektów specjalnych, kaskader i niespełniony aktor. Kiedy został odtrącony przez wielkie hollywoodzkie studio, zaczął wykorzystywać swoje umiejętności jako zamaskowany przestępca. Niejednokrotnie potrafił wyprowadzić w pole samego Spider-Mana.



W rolę Petera Parkera, czyli Spider-Mana wcieli się ponownie Tom Holland, znany z filmu "Spider-Man: Homecoming".

Film z 2017 roku "Spider-Man: Homecoming" to historia o poszukiwaniu tożsamości. Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) po przygodzie z Avengersami musi na nowo określić siebie. Cały czas pozostaje pod czujnym okiem swego mentora - Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.) i próbuje wrócić do normalnego życia. Kiedy pojawia się Vulture (Michael Keaton), nowy groźny wróg, wszystko, co dla Petera ważne, staje się zagrożone.



Za reżyserię filmu odpowiadał Jon Watts, on też ma zająć się częścią drugą. Kiedy rozpocznie się produkcja filmu "Spider-Man: Homecoming 2" jeszcze nie wiadomo.