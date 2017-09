Gavin O'Connor wyreżyseruje "Legion samobójców 2"

​Gavin O’Connor został oficjalnie ogłoszony reżyserem sequela "Legionu samobójców".

Przed Gavinem O'Connorem największe wyzwanie w dotychczasowej karierze? /Valerie Macon /Getty Images

Autor dobrze przyjętych filmów "W cieniu chwały" (2008), "Wojownik" (2011) oraz "Księgowy" (2016) zostanie reżyserem drugiej części ekranizacji popularnego komiksu. Informację potwierdzili już szefowie Warner Bros. oraz DC Comics. O’Connor zastąpi Davida Ayera, który w zeszłym roku wyreżyserował pierwszą część serii.

Wideo Legion samobójców - oficjalny zwiastun 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD

"Legion samobójców" okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym i znaczną porażką artystyczną. Krytykowane było w zasadzie wszystko - od ledwo naszkicowanych postaci, przez dziurawą fabułę, po niekonsekwentną stylistykę. Obrazowi udało się mimo to otrzymać Oscara za charakteryzację i fryzury.

W drugiej części przygód współpracujących dla dobra świata arcyłotrów mają pojawić się wszystkie znane z oryginału gwiazdy - Will Smith, Margot Robbie czy Jared Leto. Reżyser "jedynki" już od pewnego czasu powtarzał, że nie zamierza powracać do projektu. O’Connor był głównym kandydatem do zastąpienia go. W końcu plotki okazały się prawdą.

Magazyn "Variety" twierdzi, że zdjęcia do filmu mogą zacząć się nie wcześniej niż jesienią 2018 roku. To oznacza, że obraz będzie miał premierę albo pod koniec 2019 roku, albo dopiero w 2020 roku.

Fani komiksowego uniwersum do kin mogą wybrać się jednak znacznie wcześniej. Już 17 listopada zadebiutuje w nich superbohaterska produkcja "Liga sprawiedliwości", w której zobaczymy m.in. Batmana, Supermana, Wonder Woman i Flasha.