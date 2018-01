Ewan McGregor podziękował byłej i obecnej partnerce

​Podczas 75. gali rozdania Złotych Globów Ewan McGregor został uhonorowany statuetką za rolę w serialu telewizyjnym "Fargo". Odbierając nagrodę, aktor podziękował dwóm ważnym kobietom w swoim życiu - żonie, z którą się niedawno rozstał, i obecnej partnerce.

Ewan McGregor podczas gali rozdania Złotych Globów 2018 /Getty Images

"Chciałbym wykorzystać tę okazję, żeby podziękować Eve, która zawsze przy mnie była przez 22 lata i naszym czworgu dzieciom Clarze, Esther, Jamyan i Anouk" - powiedział na scenie. Kolejne ciepłe słowa skierował pod adresem aktorów, z którym współpracował na planie serialu. Wśród nich, jako ostatnią, wymienił Mary Elizabeth Winstead. Gra ona w "Fargo" dziewczynę bohatera, w którego wciela się McGregor. Mało tego, podobno Ewan i Mary są parą również w życiu prywatnym.

W październiku gruchnęła wiadomość, że 46-letni Szkot rozstał się z żoną, Eve Mavrakis. Media wywęszyły, że para jest w separacji od maja. Być może tym, co przyczyniło się do ostatecznego rozpadu tego związku, był romans McGregora z młodszą od niego o 13 lat koleżanką z planu.

McGregor i Mavrakis pobrali się w 1995 r. Doczekali się czterech córek. Najstarsza ma 21 lat, najmłodsza 6. Mavrakis jest francuską scenografką greckiego pochodzenia. Co ciekawe, jest starsza od McGregora o pięć lat.

Na rozdaniu Złotych Globów w hotelu Beverly Hilton w Beverly Hills McGregor pojawił się sam. Gwiazdor wsparł protest aktorek przeciw molestowaniu seksualnemu w Hollywood. Kobiety solidarnie założyły na ceremonię czarne kreacje. Natomiast on do smokingu, zamiast białej koszuli, wybrał czarną. Do klapy marynarki miał też przyczepioną plakietkę z hasłem "Time's up".