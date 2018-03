Cynthia Nixon ubiega się o urząd gubernatora Nowego Jorku

Była gwiazda serialu "Seks w wielkim mieście", Cynthia Nixon, ogłosiła w poniedziałek, że będzie ubiegać się o fotel gubernatora stanu Nowy Jork.

Cynthia Nixon AFP

"Kocham Nowy Jork. Nigdy nie chciałam mieszkać gdzie indziej. Coś jednak musi się zmienić" - aktorka zadeklarowała w specjalnym materiale filmowym, w którym ogłosiła swoją kandydaturę w wyborach na gubernatora stanu Nowy Jork.



Obecny gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cucomo, potencjalny kandydat Demokratów w wyborach prezydenckich w 2020 roku, ubiegał będzie się o trzecią kadencję na fotelu gubernatora Nowego Jorku.

Nixon twierdzi, że pod jego rządami Nowy Jork stał się stanem, w którym najwyraźniej w całej Ameryce dostrzec można nierówności społeczne. "Dostałam szansę, której dzisiaj nie ma większość dzieciaków w Nowym Jorku" - przyznała Nixon.



"Nasi liderzy nas zawiedli. Jesteśmy stanem skrajności; zarówno niewyobrażalnie bogatym, jak i ekstremalnie biednym. Połowa dzieci w miastach naszego stanu żyje poniżej granicy ubóstwa. jak mogliśmy do tego dopuścić?" - zastanawia się aktorka.

Największą popularność przyniosła Nixon rola w serialu "Seks w wielkim mieście", w którym przez 6 lat wcielała się w postać prawniczki Mirandy Hobbes.

Była też nominowana do Złotego Globu za rolę Eleanor Roosevelt w filmie HBO "Warm Springs", gdzie partnerowała Kennethowi Branaghowi grającego Franklina Roosevelta. Jej występ w serialu "Prawo i bezprawie" zapewnił jej nagrodę Emmy za gościnną rolę kobiecą w serialu obyczajowym. Gościnnie pojawiła się też m. in. w serialach "Doktor House", "Ostry dyżur" i "Aniołki taty".

W latach 1988-2003 Nixon pozostawała w związku z nauczycielem Dannym Mozesem, z którym ma dwójkę synów: 20 letniego Sama i młodszego o 6 lat Charlesa Ezekiela. W 2004 roku aktorka zaczęła spotykać się z aktywistką Christine Marinoni, z którą w 2012 roku wzięła ślub. rok wcześniej Marinoni urodziła syna - Maxa Ellingtona. "Nie czuję, żebym się zmieniła. Przez całe życie byłam z mężczyzną i nigdy wcześniej nie zakochałam się w kobiecie. Kiedy to jednak nastąpiło, nie wydało mi się to szczególnie dziwne. Jestem po prostu kobietą, która kocha inną kobiecie" - tak w 2007 roku Nixon mówiła o swojej orientacji seksualnej. O tym, że jest biseksualna, przyznała w 2012 roku.



Aktorka ma również na koncie walkę z rakiem piersi. Nowotwór wykryto u niej przypadkiem w 2006 roku podczas rutynowej mammografii. O Chorobie poinformowała publicznie dopiero półtorej roku później w telewizyjnym wywiadzie w programie "Good Morning America". Od tego czasu aktywnie działa na rzecz kobiet z rakiem piersi - udało jej się namówić stację NBC do wyemitowania w porze najwyższej oglądalności specjalnego programu poświęconego tej tematyce, jest również ambasadorską fundacji Susan G. Komen for the Cure pomagającej kobietom walczącym z nowotworem piersi.