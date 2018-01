"Creed 2": Bokser w obsadzie

Rumuński bokser Florian Munteanu dołączył do obsady filmu "Creed 2". Wcieli się w nim w syna Ivana Drago, czyli bohatera, którego znamy za sprawą filmu "Rocky IV.

W "Rockym IV" grany przez Dolpha Lundgrena Ivan Drago zabił na ringu Apollo Creeda, czyli ojca Adonisa, w którego wciela się w nowej serii Michael B. Jordan.



W jej pierwszej odsłonie młody chłopak, który boksowanie ma we krwi, chcąc pójść w ślady swego ojca, rozpoczął morderczy trening, by zostać mistrzem świata. W realizacji marzenia pomagał mu Rocky Balboa (Sylvester Stallone), były rywal i przyjaciel Apolla.



"Creed 2" będzie opowiadał o kolejnych zawodowych i osobistych zmaganiach młodego, utalentowanego Adonisa. Zapewne zmierzy się on w ringu z synem Ivana Drago, w którego wcieli się Munteanu. Czy będzie chciał pomścić ojca?



W filmie ponownie zobaczymy Stallone'a, Jordana i wcielającą się w dziewczynę jego bohatera Tessę Thompson. Do produkcji dołączył też Dolph Lundgren.



Za reżyserię obrazu "Creed: Narodziny legendy" odpowiedzialny był Ryan Coogler - od jakiegoś czasu wiadomo było jednak, że nie stanie za kamerą sequela z powodu otrzymania bardziej intratnej propozycji. Twórca zrealizował tegoroczny hit Marvela - "Czarna Pantera".

Choć mówiło się, że reżyserem "Creeda 2" będzie sam Stallone, to ostatecznie za kamerą stanie Steven Caple Jr. Scenariusz przygotował Stallone we współpracy z Cheo Hodari Cokerem. Zdjęcia do produkcji ruszają w marcu w Filadelfii.