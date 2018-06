"Boże Ciało": Nowy film Jana Komasy

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu Jana Komasy o roboczym tytule "Boże Ciało". W kolejnej produkcji reżysera "Miasta 44" i "Sali samobójców" występują: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Ziętek, Łukasz Simlat i Leszek Lichota.

Bartosz Bielenia w filmie Jana Komasy "Boże Ciało", fot. Andrzej Wencel/Aurum Film /materiały prasowe

Zdjęcia do filmu "Boże Ciało" rozpoczęły się 17 maja. Aktualnie ekipa pracuje na Podkarpaciu, zdjęcia będą realizowane w większości w miejscowości Jaśliska.

"Boże Ciało" to inspirowana autentycznymi wydarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego podaje się za księdza. W jego rolę wciela się uznawany za jedno z największych odkryć aktorskich ostatnich lat - Bartosz Bielenia ("Na granicy", do niedawna aktor Starego Teatru w Krakowie).

W filmie występują również: Tomasz Ziętek ("Cicha noc", "Konwój"), Eliza Rycembel ("Obietnica", "Carte Blanche"), Aleksandra Konieczna ("Ostatnia Rodzina"), Łukasz Simlat ("Amok") oraz Leszek Lichota ("Wataha").

Autorem nagrodzonego w konkursie Script Pro scenariusza do "Bożego Ciała" jest Mateusz Pacewicz. Za zdjęcia odpowiada ceniony operator filmowy - Piotr Sobociński Jr. ("Wołyń", "Bogowie", "Drogówka"). Za scenografię odpowiada Marek Zawierucha, nagrodzony Orłem za "Wołyń".



"Boże Ciało" to odważna produkcja, dotykająca kwestii społecznych podziałów oraz skomplikowanej duchowości młodych ludzi. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku.

Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej. Tymczasem w miasteczku pojawia się dawny kolega Daniela z poprawczaka, a córka kościelnej, Marta, coraz mocniej zaczyna kwestionować duchowość młodego księdza. Wszystko to sprawia, że chłopakowi grunt zaczyna palić się pod nogami. Rozdarty pomiędzy sacrum i profanum bohater znajduje jednak w swoim życiu nowy, ważny cel. Postanawia go zrealizować, nawet jeśli jego tajemnica miałaby wyjść na jaw.