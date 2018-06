27 lipca na ekrany polskich kin trafi sensacyjna komedia "Strzelaj i wiej" z głównymi rolami Antonia Banderasa ("Desperado", "Maczeta zabija") i Olgi Kurylenko ("007 Quantum of Solace", "Śmierć Stalina").

Olga Kurylenko i Antonio Banderas w filmie "Strzelaj i wiej" /materiały dystrybutora

Film wyreżyserował mistrz kina akcji - Simon West, znany z takich produkcji jak "Niezniszczalni 2", "Lara Croft: Tomb Rider", "Mechanik: Prawo zemsty".



"Występ Antonio Banderasa w 'Strzelaj i wiej' to absolutny majstersztyk. Nie po raz pierwszy widzimy go co prawda na ekranie wymachującego pistoletem, ale tym razem przechodzi samego siebie" - czytamy w serwisie nerdly.co.uk.



"'Strzelaj i wiej' nie jest typowym kinem akcji. Twórcy postanowili, że pozwolą widzom się trochę pośmiać i doskonale im się to udało" - film Westa ocenia portal bulletproofaction.co

"Strzelaj i wiej" to historia Turka Henry’ego (Antonio Banderas), gitarzysty legendarnej grupy rockowej, która właśnie się rozpadła. Żeby zapomnieć o kłopotach, zabiera swoją żonę, nieziemską piękność, supermodelkę Sheilę (Olga Kurylenko) na wakacje do Chile. Sielanka nie trwa jednak długo.



W tajemniczych okolicznościach żona Turka zostaje porwana przez grupę piratów. Wraz z niewielką pomocą władz lokalnych, Turk rusza na misję ratunkową. Mimo że jego umiejętności życiowe ograniczają się do grania na basie i imprezowania, zmuszony jest poruszać się po śmiercionośnej dżungli i stawienia czoła prawdziwym bandytom, co prowadzi do serii niezwykle zabawnych wydarzeń i śmiesznych zwrotów akcji.