Amy Schumer i Goldie Hawn w Ekwadorze

W maju na ekrany amerykańskich kin trafi nowa komedia Amy Schumer "Snatched". Aktorce partneruje na ekranie Goldie Hawn.

Goldie Hawn i Amy Schumer w filmie "Snatched" /materiały dystrybutora

Komedia Jonathana Levine'a ("Pół na pół", "Cicha noc") opowiada historię matki i córki (Hawn i Schumer), które spędzają wakacje w Ekwadorze. Niestety, nie wszystko przebiega po myśli obu pań... Obraz nie ma jeszcze polskiej daty premiery.



Wideo Snatched | Official Trailer [HD] | 20th Century FOX

Amy Schumer jest główną gwiazdą, twórczynią, scenarzystką i producentką telewizyjnego show Comedy Central "Inside Amy Schumer".



Schumer uchodzi za jedną z najzabawniejszych kobiet Ameryki. W swoim show jest bezceremonialna, bezlitosna (także wobec siebie samej), otwarta, szczera do granic, wniwecz obraca konwenanse czy poprawność polityczną.

Pojawia się w produkcjach telewizyjnych, m.in. w serialu "Dziewczyny", czy "Louise".



W 2015 roku do kin trafił jej scenariuszowy debiut - komedia "Wykolejona", w którym zagrała także główną rolę niezależnej dziennikarki i niezmordowanej imprezowiczki, której credo brzmi: "Monogamia nie istnieje".

Amy Schumer ma na koncie kilka prestiżowych wyróżnień. Pięciokrotnie nominowana do nagrody Emmy za program "Inside Amy Schumer", otrzymała statuetkę w 2015 roku.



"Wykolejona" przyniosła jej za to podwójne uznanie: scenariusz Schumer doceniła nominacją do corocznej nagrody Gildia Amerykańskich Scenarzystów, za aktorski debiut otrzymała zaś nominację do Złotego Globu.



Jej styl doceniają producenci różnego rodzaju show, to właśnie dlatego prowadziła wiele ceremonii rozdania prestiżowych nagród.



Była m.in. gospodynią MTV Movie Awards, w 2015 roku otwierała zaś wszystkie nowojorskie koncerty Madonny.

Wkrótce Schumer zobaczymy na ekranie w kinowym filmie o przygodach lalki Barbie.