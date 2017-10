"Aktorki. Odkrycia": Nowa książka Łukasza Maciejewskiego

"Aktorki. Odkrycia" to najnowsza książka Łukasza Maciejewskiego - znanego dziennikarza oraz cenionego krytyka filmowego i teatralnego. To już trzecia część serii, której bohaterkami są polskie aktorki. Premiera książki odbyła się w poniedziałek, 9 października, w kinie Atlantic w Warszawie.

Bohaterki książki Łukasza Maciejewskiego z autorem na premierze

Na książkę "Aktorki. Odkrycia" składa się 18 wywiadów. To kolejna pozycja, po świetnie przyjętych przez czytelników tytułach "Aktorki. Spotkania" (2012) i "Aktorki. Portrety" (2015).



Grażyna Błęcka-Kolska, Sonia Bohosiewicz, Jowita Budnik, Renata Dancewicz, Katarzyna Gniewkowska, Urszula Grabowska, Karolina Gruszka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dorota Kolak, Joanna Kulig, Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza, Iza Kuna, Gabriela Muskała, Marta Nieradkiewicz, Maja Ostaszewska, Kinga Preis, Joanna Trzepiecińska - to bohaterki najnowszej książki Łukasza Maciejewskiego "Aktorki. Odkrycia".

Aktorki, które pojawiły się na promocji książki w warszawskim kinie Atlantic, zgodnie podkreślały, że Łukasz Maciejewski to rozmówca, przy którym mogły czuć się bezpiecznie i szczerze opowiedzieć swoją historię.

"Z Łukaszem przyjaźnimy się od lat. Widzę, że takim właśnie kodem dobierał rozmówczynie do swojej książki - są to aktorki, które ceni i lubi prywatnie. Z Łukaszem dobrze się rozmawia, bo przy nim człowiek się czuje wyluzowany. To nie jest sztywny wywiad tylko rozmowa. Widać z niej nie tylko, co robimy, ale i jakie jesteśmy" - przyznała Gabriela Muskała.

"Udzielanie wywiadów to nie jest moje ulubione zajęcie, jednak Łukasz ma taki wdzięk i urok, któremu nie sposób się oprzeć. I delikatność, która sprawia, że rozmówca czuje się przy nim bezpiecznie - jest dyskretny, dobrze wychowany, dlatego poopowiadałam mu trochę" - dodała Agata Kulesza.

W sumie na książkę składa się 18 wywiadów, z których można się dowiedzieć, jak nieprzewidywalne potrafi być życie, zwłaszcza życie gwiazd. Aktorki opowiadają o kluczowych momentach w swoim życiu, o najszczęśliwszych i najtrudniejszych doświadczeniach, o tym, dlaczego wybrały aktorski fach i co tak naprawdę miało wpływ na ich karierę - talent, determinacja, czy może szczęście?

"Moim absolutnym priorytetem jest szczerość. Mam przekonanie, że właśnie ta szczerość jest i zawsze była moim atutem. To styl, który można kupić lub odrzucić. Przemawia za mną fakt, że to już mój trzeci tom, i że wszystkie obecne tu panie zaufały mi, zdecydowały się wyruszyć ze mną w tę podróż i były tak konsekwentnie życzliwe temu pomysłowi. 'Odkrycia', o których mowa w tytule, mają szerokie znaczenie. Po pierwsze, są to odkrycia w sensie pokolenia, które w poprzednich tomach - Spotkania i Portrety - nie było reprezentowane przez najmłodsze pokolenie aktorek. Ale też chodzi o odkrycia czegoś ciekawego w biografiach pozornie znanych, opisanych i interpretowanych, zwłaszcza przez pryzmat dokonań, ale z innego, bo osobistego, punktu widzenia" - wyjaśnił Łukasz Maciejewski.



Łukasz Maciejewski z książką "Aktorki. Odkrycia"

W trakcie spotkania publiczność dowiedziała się m.in. jak ostro Agata Kulesza zaprotestowała na uwagę Pawła Pawlikowskiego, że w jednej z kluczowych scen "Idy" zagrała nie dość emocjonalnie, jak Maja Ostaszewska pracowała z Andrzejem Wajdą na planie "Katynia", a Małgorzata Kożuchowska w teatrze z Jerzym Jarockim, dlaczego kariera filmowa Doroty Kolak ruszyła dopiero po 50-tce i czemu Joanna Kulig na pewien czas postanowiła zrezygnować z aktorstwa.

Spotkanie z udziałem autora i jego aktorskich "odkryć" poprowadził Remigiusz Grzela. Książkę wydało Wydawnictwo Znak.