8. edycja LGBT Film Festival w Kinie Pod Baranami

Widzowie krakowskiego Kina Pod Baranami będą mogli w tym roku już po raz ósmy docenić wyjątkowość kultury queer. W ramach odbywającego się w dniach 8-11 maja LGBT Film Festival publiczność zobaczy najnowsze fabularne i dokumentalne produkcje filmowe, opowiadające historie lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, drag queens oraz wszystkich tych, którzy swoją tożsamość definiują poprzez odmienność.

Plakat 8. edycji LGBT Film Festival /materiały prasowe

Festiwal otworzy premierowy pokaz dokumentu Bartosza Staszewskiego "Artykuł Osiemnasty", badającego sprawę związków partnerskich w kontekście art. 18. Konstytucji RP, zgodnie z którym ochronie podlega małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Gośćmi pokazu będą twórcy filmu.



Uczestnicy imprezy zobaczą także poruszający oriański dramat "Apricot Groves" oraz prowokującą do myślenia czarną komedię "Samobójstwo". Na ekranie pojawi się również doceniony przez australijskich krytyków Ryan Corr w wielokrotnie nagradzanym filmie "Holding the Man".



Wśród filmów dokumentalnych w programie znalazł się uhonorowany nagrodą Teddy podczas Berlinale 2016 film "Kiki", opowiadający o młodzieżowej subkulturze LGBT, szukającej dla siebie bezpiecznego miejsca w Nowym Jorku. Unikalny wgląd w historię i kulturę drag queen dostarczy "Drag Becomes Him", a w filmie "Moje jest inne" widzowie usłyszą relacje rodziców gejów i lesbijek, którzy dowiedzieli się o homoseksualnej orientacji swojego dziecka.



LGBT Film Festival to także najciekawsze queerowe filmy krótkometrażowe ostatnich lat, które zaprezentowane zostaną w dwóch blokach: polskim i zagranicznym.

Filmy prezentowane będą w oryginalnej wersji językowej z polskimi i angielskimi napisami.