14. edycja Millennium Docs Against Gravity w maju

Warszawa, Lublin, Elbląg, Ełk, Dąbrowa Górnicza, Szczecin, Gorzów Wielkopolski - to kilka spośród 30 polskich miast, do których zawita w maju 14. Festiwal Filmów Dokumentalnych Millenium Docs Against Gravity. Gościem imprezy będzie m.in. nominowany do Oscara Raoul Peck.

Kadr z filmu "Nie jestem twoim murzynem" Raoula Pecka /materiały prasowe

Millennium Docs Against Gravity to największy festiwal filmów dokumentalnych w Polsce. Cel wydarzenia jest, jak podkreśla dyrektor imprezy Artur Liebhart, niezmiennie ten sam - "zrozumienie tego, co się z naszym światem dzieje poprzez historie opowiedziane językiem filmu".

"W tym roku nasz festiwal znów się rozrośnie, co niektórych nieco przeraża. Będziemy w tym samym czasie w pięciu miastach - dołącza Lublin, gdzie festiwal odbędzie się w pięknym Centrum Spotkania Kultur" - zapowiedział Liebhart na środowej konferencji prasowej. "Jak zwykle, później spróbujemy zawojować cały kraj. Między 19 a 21 maja w ramach programu 'Weekend z Festiwalem' zagościmy, z ograniczonym programem sześciu filmów, w 25 innych miastach" - dodał.

14 spośród prezentowanych na festiwalu filmów - w tym m.in. nominowany do Oscara "Nie jestem twoim murzynem" ("I Am Not Your Negro") Raoula Pecka oraz pokazywane do tej pory na festiwalach filmowych w Wenecji i Toronto "Safari" Ulricha Seidla - powalczy w najważniejszym plebiscycie, konkursie na najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, o nagrodę główną banku Millenium.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "I Am Not Your Negro" [fragment] materiały dystrybutora

Prócz tego produkcje mają szanse na nagrody dla najlepszego filmu m.in.: na pograniczu dokumentu i fabuły (konkurs "Fiction/Non-fiction"), najlepszego filmu o: muzyce i sztuce ("Nos Chopina"), tematyce ekologicznej ("Green Warsaw Award"), prawach człowieka (nagroda Amnesty International Polska) i tematyce psychologicznej (nagroda miesięcznika "Zwierciadło").

Poza konkursami dokumenty będzie można oglądać także w sekcjach tematycznych - chociażby "Historie intymne" (kamera jak najbliżej człowieka), "Życie pod nadzorem" (nowe technologie i koszty, jakie ponosimy), "Klimat na zmiany" (ekologia), "Fetysze i kultura" (nowe zjawiska postmodernizmu) oraz, po raz pierwszy, w sekcjach "Chiński sen" (potęga nr 1 na świecie?) i "Doc Dance" (taniec to życie).

Bohaterką wykładu mistrzowskiego będzie na tegorocznym festiwalu Bady Minck, urodzona w Luksemburgu twórczyni filmów eksperymentalnych - a także rzeźbiarka i performerka. Na festiwalu zostaną zaprezentowane cztery jej produkcje: "Mężczyzna ze współczesnymi nerwami", "Magia planów", "Na początku było oko" oraz - najnowsze dzieło artystki - "MappaMundi". W swoim ostatnim filmie reżyserka przedstawiła historię planety Ziemia widzianą oczami obserwujących ją z oddali przybyszek z kosmosu. Narratorką filmu jest nasza planeta.

Zdjęcie Kadr z filmu "MappaMundi" / materiały prasowe

Drugą postacią wykładów mistrzowskich jest Helena Trestikova - najważniejsza kronikarka czechosłowackiego, później czeskiego życia w okresie transformacji. Na festiwalu zobaczymy trzy jej ostatnie obrazy: "Prywatny wszechświat", "Mallory" oraz "Historię małżeńską". Najnowszy film Trestikova realizowała przez 35 lat, w trakcie których obserwowała losy wielodzietniej rodziny m. in. właśnie w trakcie transformacji.

Yuri Ancarani, włoski reżyser i artysta wizualny, to twórca, na którego twórczości skupi się w tym roku przegląd filmów. W programie znalazły się pokazy m.in. "Wodza", pierwszej części tryptyku "Choroba żelaza". Bohaterem obrazu jest szef robotników wydobywających marmur. Publiczność festiwalu będzie miała okazję zobaczyć także "San Siro", dokument o legendarnym stadionie piłkarskim w Mediolanie, oraz "Zombi z batem" o haitańskim voodoo.

Zaplanowano także spotkania z artystami - m.in. Siergiejem Łoźnicą, który przyjedzie na festiwal z "Austerlitz", kompleksowym filmowym portretem turystów odwiedzających muzea w byłych obozach Zagłady; oraz Bernardem-Henri Levym, czołowym francuskim filozofem i intelektualistą, który w "Peszmerga. Walczący z ISIS" oddał hołd odwadze i ideałom Peszmergów, "tworząc jednocześnie esej filozoficzny na temat współczesnych wojen". Gośćmi festiwalu będą także Monika Willi - austriacka montażystka, która przez wiele lat współpracowała z Michaelem Glawoggerem i Michaelem Hanneke; Syryjczyk Feras Fayyad, reżyser "Ostatniego w Aleppo" o wolontariuszach "Białych Hełmów", oraz Holender Erik Lieshout - autor dokumentu "Journey to the End of the Night" o Louisie-Ferdinandzie Celine'ie.

Zdjęcie Kadr z "Amatorów w kosmosie" Maxa Kestnera / materiały prasowe

Festiwalowicze mogą się spodziewać też pokazu "Amatorów w kosmosie" Maxa Kestnera o pierwszej w dziejach ludzkości rakiecie kosmicznej zbudowanej przez amatorów; festiwalowych debat - np. "Jak widmo Holocaustu wpływa na współczesne społeczeństwo, ideologię, moralność i przyszłość?"; oraz koncertów - w tym kapeli czarnoskórych nastolatków z Brooklynu Unlocking the Truth, którzy rok po tym, jak ktoś wrzucił nagranie ich spontanicznego koncertu z Times Square na YouTube'a, podpisali kontrakt z Sony Music.

Nowością na festiwalu będą filmy zrobione w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR).

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich grup wiekowych - na najmłodszych czekają atrakcje pasma Oki Doki, na młodzież - program edukacyjny Akademia dokumentalna, a na seniorów - specjalne ceny biletów.