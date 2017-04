Wojskowe reality show w TVP1 od jesieni 2017

Oficerowie jednostek specjalnych z całego świata, dwa kontynenty, blisko stu uczestników i zadania ponad ludzkie siły - tak najkrócej streścić można program "Special Forces: Ultimate Hell Week", który od jesieni 2017 roku zawładnie wyobraźnią polskich widzów.

"Special Forces: Ultimate Hell Week" to brytyjski format /BBC

Telewizja Polska jako pierwszy nadawca na świecie zakupiła format BBC Worldwide "Special Forces: Ultimate Hell Week". Program osiągnął w Wielkiej Brytanii duży sukces. Decyzja o realizacji polskiej edycji programu ucieszy nie tylko widzów TVP i fanów brytyjskiego show, ale też przełoży się na atrakcyjne dla reklamodawców długofalowe działania strategiczne i marketingowe wokół formatu.



- Pozyskanie serialu "Special Forces: Ultimate Hell Week" jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na programy o obronności, tematyce militarnej i historycznej, które odzwierciedla się w popularności grup rekonstrukcyjnych, mitu Żołnierzy Niezłomnych czy rosnącą liczbą ochotników do Brygad Obrony Terytorialnej - powiedział prezes TVP Jacek Kurski. - Przede wszystkim jednak ten unikalny format BBC zapewni widzom świetną, zrealizowaną na najwyższym poziomie rozrywkę i wielkie emocje. To nowa jakość, która ma szansę przełożyć się na sukces TVP - podkreślił Jacek Kurski.



- Zakup formatu "Special Forces: Ultimate Hell Week" jest kontynuacją owocnej współpracy BBC Worldwide z Telewizją Polską, której efektem były sukcesy takich programów, jak "Bake Off - Ale ciacho!", "Kochanie, ratujmy nasze dzieci" i "Młodzi lekarze" - poinformował Grant Welland, wiceprezes BBC Worldwide na Europę Centralną i Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę.



W realizowanym na dwóch kontynentach 18-odcinkowym reality show weźmie udział blisko stu śmiałków, wyłonionych w ogólnopolskim castingu, którzy będą trenowani przez oficerów jednostek specjalnych z całego świata.



W każdym z 6 odcinków każdego z trzech sezonów zobaczymy ciężkie zmagania ochotników, którzy pod okiem najlepiej wyszkolonych i najtwardszych weteranów jednostek takich jak GROM, brytyjski SAS czy US Navy Seals będą przechodzili wymagające szkolenia i selekcje - identyczne jak te, które przechodzili ich mistrzowie w elitarnych jednostkach specjalnych. Ochotnicy będą musieli wykazać się niemal nadludzką wytrzymałością, determinacją i odpornością psychiczną. Czy podołają temu zadaniu? Przekonamy się już jesienią 2017 w TVP1.