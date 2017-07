"Twoja Twarz Brzmi Znajomo 8": Znamy wszystkich uczestników!

Znamy już wszystkich uczestników ósmego sezonu show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! To wspaniali, utalentowani artyści. Emocji więc nie zabraknie.

Jeden z najpopularniejszych show w polskiej telewizji zadebiutował na antenie Polsatu w marcu 2014 roku. Jesienią widzowie obejrzą ósmą już edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".



"Karkołomne, ale możliwe i dające niepowtarzalną satysfakcję, zarazem poszerzające warsztat doświadczenie" - powiedział o polsatowskim programie jeden z jurorów, Bartek Kasprzykowski.

Show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest tylko dla najlepszych i żeby się w nim pojawić, nie wystarczy świetnie śpiewać. Trzeba mieć też dryg do naśladowania różnorodnych barw głosów, jak również talent aktorski.

Czy takie cechy posiadają uczestnicy ósmej edycji?



Kacpra Kuszewskiego nie trzeba nikomu przedstawiać. Podobnie jak Anny Dereszowskiej. W ich duszach od dawna gra muzyka.

Kacper Kuszewski zaprezentował szerszej widowni swój talent wokalny w show "Jak Oni śpiewają". Rok temu dołączył do grupy "Leszcze". Z kolei jego koleżanka po fachu, Anna Dereszowska, zaśpiewała w 2010 roku na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Jej występ tak spodobał się jury, że aktorka zdobyła pierwszą nagrodę, czyli Złoty Samowar. Rok później wydała debiutancką płytę "Już nie zapomnisz mnie".

Pozostali aktorzy w tej edycji to Marcel Sabat, którego mogliśmy oglądać w "Komisji morderstw", a Mariusza Ostrowskiego w roli fotografa w "Blondynce".

